Allarme Inter, la notizia che mette nel panico Inzaghi e i tifosi

Oltre che per la cocente eliminazione dalla Champions League, i tifosi nerazzurri sono preoccupati per una inaspettata notizia.

L’Inter ha battuto il Liverpool (0-1) ad Anfield sfiorando la rimonta, ma la vittoria non è bastata: i nerazzurri escono agli ottavi di Champions League.

L’Inter ha sfiorato l’impresa ad Anfield, passando in vantaggio nel secondo tempo grazie ad un prodezza di Lautaro. Tuttavia, l’espulsione per doppio giallo di Sanchez arrivata subito dopo ha spento le speranze di passaggio del turno, con gli uomini di Inzaghi che non sono più riusciti a rendersi pericolosi e il Liverpool che ha mantenuto il possesso.

I nerazzurri, però, possono gioire per la vittoria in casa di una squadra che rimaneva imbattuta nel proprio stadio da un anno, in quanto l’ultima sconfitta dei Reds ad Anfield risaliva al 7 marzo 2021 contro il Fulham.

Inter, i prossimi impegni

L’Inter saluta così la Champions League, ma le sue ambizioni stagionali non terminano qui. I ragazzi di Inzaghi vogliono lo Scudetto e per poter battere la concorrenza di Milan e Napoli devono provare a vincere partita dopo partita, a partire dal prossimo impegno del prossimo turno contro il Torino. I nerazzurri scenderanno in campo domenica sera allo Stadio Olimpico per giocarsi 3 punti fondamentali in ottica Scudetto. Nella giornata successiva, prima della sosta delle nazionali impegnate negli spareggi di Qatar 2022, l’Inter se la vedrà contro la Fiorentina, in un big match decisivo a San Siro.

Tuttavia, i tifosi nerazzurri sono in apprensione per la situazione di due giocatori, le cui condizioni fisiche fanno pensare al peggio.

Inter, la preoccupazione dei tifosi

Nel match contro il Liverpool due giocatori sono usciti dal campo doloranti e sono in forte dubbio per le prossime sfide. Non averli a disposizione contro il Torino sarebbe un grande problema per Inzaghi, dato che si sono rivelati spesso fondamentali negli equilibri della squadra.

Uno di loro è Stefan de Vrij, rimasto negli spogliatoi nell’intervallo per un affaticamento al polpaccio sinistro. La sua assenza nel prossimo turno sembra confermata. L’altro giocatore in questione è Marcelo Brozovic: il croato ha subito un forte pestone ed è stato sostituito a venti minuti dalla fine. Anche lui è in forte dubbio per la gara contro il Toro.