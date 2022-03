Zaniolo, il futuro a Roma è un rebus: una squadra studia la mossa a sorpresa

Il futuro di Nicolò Zaniolo alla Roma continua ad essere un tema caldissimo: tra il possibile rinnovo e l’addio in estate, spuntano vari scenari possibili.

Zaniolo è il pupillo dei tifosi della Roma: il suo futuro, tuttavia, è sempre circondato dal mistero e da tanti punti interrogativi.

Nicolò Zaniolo è uno dei temi più delicati in casa Roma. Il numero 22 giallorosso è un beniamino dei tifosi e, grazie a Mourinho, sta completando anche la sua trasformazione tattica. Nelle ultime partite, infatti, è stato impiegato con costanza nel ruolo di seconda punta al fianco di Abraham: il rendimento è salito, anche se vanno migliorate le statistiche realizzative. Tuttavia, il calcio non è solo fatto di numeri: la nuova vita di Zaniolo da attaccante potrebbe regalare nuovi assi nella manica del CT Mancini, che potrebbe puntare su un giocatore rinato dopo un periodo complicato.

Oltre al campo, però, c’è da pensare al suo futuro: il calciatore, come noto, piace a diversi top club che potrebbero tentare l’assalto in estate, anche se lui ha più volte dichiarato di sentirsi bene alla Roma.

Roma, Zaniolo al centro dei pensieri

Come anticipato, il futuro di Zaniolo è un tema molto caldo in casa Roma. Il suo attuale contratto scade nel 2024, eppure si parla già di rinnovo. Un nuovo accordo premierebbe il calciatore, ma permetterebbe anche di allontanare eventuali assalti di top club interessati a lui.

Spesso, in questi casi, a fare la differenza è la volontà del calciatore: se avesse già in mente l’idea di lasciare i giallorossi, sarebbe praticamente impossibile parlare di rinnovo. Nel calciomercato d’oggi, più che mai, i contratti fanno la differenza: i casi lampanti sono i giocatori che scelgono di andare a scadenza per scegliere con calma il club successivo, ma anche chi decide di non prolungare ad un anno dalla scadenza.

La Roma, che è cosciente del fatto di avere un gioiello fra le mani, vorrebbe evitare di vivere situazioni scomode l’anno prossimo. Per questo motivo, vorrebbe mettere nero su bianco un nuovo accordo con ingaggio ritoccato (dagli attuali €2.2 milioni annui a circa €3.5/4 milioni). In caso contrario, la cessione potrebbe diventare realtà.

Zaniolo, mossa a sorpresa con uno scenario ad incastro

La cessione di Zaniolo non sarebbe un tabù per la Roma. Ovviamente non sarebbe gradita dalla tifoseria e da Mourinho, che spera di poter far crescere ulteriormente la squadra l’anno prossimo.

Tuttavia, la stabilità economica è molto importante e, in caso di offerta concreta, i giallorossi potrebbero decidere di sacrificare il numero 22 sul mercato.

Il calciatore piace all’estero, mentre in Italia c’è una sola pretendente: la Juve. I bianconeri lo hanno nel mirino da diverso tempo e potrebbero tentare l’affondo in estate. Perché ciò avvenga, però, ci sarebbe bisogno di un incastro che prevede l’addio di Dybala.

In caso di permanenza dell’argentino, infatti, sarebbe alquanto difficile che la Juve decida di aggiungere anche Zaniolo ad un reparto offensivo molto affollato. Ad ora, il numero 10 bianconero e la società stanno discutendo per il rinnovo, anche se non si tratterà di trattativa semplice. In caso di fumata nera, la dirigenza potrebbe iniziare a studiare il colpo Zaniolo.

I prossimi mesi, dunque, potrebbero essere cruciali per il futuro di Zaniolo: la Roma vorrebbe tenerlo stretto, ma la Juve lo sogna al fianco di Vlahovic per una coppia giovane ed esplosiva.