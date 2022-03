Milan – Avete visto cos’ha fatto Maignan? Il suo incredibile gesto ha lasciato tutti a bocca aperta

Mike Maignan non smette di stupire: quello che ha fatto ha lasciato a bocca aperta i tifosi, scatenando i social.

Il portiere francese del Milan è arrivato la scorsa sessione di mercato per circa 16 milioni di euro, per sostituire il partente Gigio Donnarumma, che non ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri, trasferendosi a parametro zero al Paris Saint-Germain.

Il classe ’95 originario di Cayenne (nella Guinea francese) sta riuscendo a non far rimpiangere il giocatore cresciuto nelle giovanili del Milan grazie alle sue splendide prestazioni che lo stanno affermando come uno dei migliori portieri in Serie A.

Curiosamente, Maignan è cresciuto proprio nelle giovanili della squadra in cui è passato Donnarumma, il Paris Saint-Germain che però non ha creduto in lui e nel 2015 lo ha ceduto al Lille per circa 1 milione di euro.

Con la squadra francese ha vinto clamorosamente la Ligue1 2020/2021 battendo proprio il PSG di Neymar e Mbappe. Con quest’ultimo ha però condiviso la vittoria dell’ultima UEFA Nations League, nella finale di San Siro contro la Spagna.

Con i rossoneri è sceso in campo 29 volte in stagione, riuscendo a tenere la porta inviolata in ben 12 occasioni, permettendo ai rossoneri di assestarsi al primo posto della classifica di Serie A.

LEGGI ANCHE -> Paris Saint-Germain – Paura per l’incolumità dei calciatori: sale la tensione dopo le gravissime minacce

L’incredibile gesto di Maignan

Nell’ultima partita di campionato, che il Milan ha vinto per 1-0 con la rete di Pierre Kalulu, Maignan si è reso protagonista di un evento più unico che raro che ha lasciato increduli i tifosi del Milan ma anche quelli delle altre squadre.

Tra il minuto 18 e il minuto 19 infatti, i padroni di casa hanno la possibilità di battere un calcio di punizione dal limite dell’area di rigore. Vista la situazione, Maignan si è portato a centrocampo, in modo da aiutare i compagni a posizionare nella maniera ideale una barriera ulteriore fatta di giocatori del Milan per dare fastidio al portiere avversario Guglielmo Vicario.

Da quella punizione è nato poi il gol di Kalulu, dato che sulla ribattuta la palla è arrivata al centrale rossonero che con un sinistro a giro rasoterra è riuscito a beffare il portiere avversario.

LEGGI ANCHE -> Chelsea – La crisi del club minaccia il futuro: i big meditano l’addio, tre italiane già pronte all’offerta

Il gesto di Maignan potrebbe rappresentare un’ulteriore svolta nei calci di punizione, dopo quella che ha portato al mondo calcistico il centrocampista croato dell’Inter Marcelo Brozovic con la mossa del coccodrillo mostrata al Camp Nou contro il Barcellona due stagioni fa ed ora adottata praticamente da tutte le squadre d’Europa e non solo. Vedremo nelle prossime partite se anche altri portieri faranno lo stesso.