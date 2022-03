Chelsea – La crisi del club minaccia il futuro: i big meditano l’addio, tre italiane già pronte all’offerta

Le ultime vicende del Chelsea non tranquillizzano né la squadra, né i tifosi. Il futuro è in bilico, con i top player che minacciano l’addio: la serie A è già pronta ad accoglierli, con le italiane dietro l’angolo. Tra loro un club veramente insospettabile!

Il ciclone della guerra si sta abbattendo sempre di più nel mondo del calcio. Sono molte le situazioni pronte a far gola alle squadre italiane, stuzzicate dall’idea di potersi assicurare giocatori di alto livello a prezzi molto contenuti.

Non solo Abramovich, ma anche altri oligarchi russi stanno subendo le minacce dei governi europei per quello che riguarda il congelamento dei loro beni e delle loro finanze. Per questo motivo, come successo con il patron del Chelsea, molti club si apprestano a cambiare proprietà e a modificare le proprie politiche interne.

Tra le squadre più importanti ci sono certamente il Monaco, di proprietà del 55enne Rybolovlev, l’Everton, del già sanzionato Usmanov e il Krasnodar di Galisky. In questi club ci sarebbero molti giocatori che, venuti a conoscenza dei problemi societari avrebbero deciso di trasferirsi altrove il prima possibile.

Le squadre di Serie A, non avendo per la maggior parte la disponibilità economica di quelle estere, starebbero seriamente valutando tutte le possibili opportunità. Nel prossimo mercato estivo infatti molti di questi giocatori, di cui alcuni di altissimo livello o potenziale, potrebbero ritrovarsi nel nostro campionato.

Quanti nomi sul piatto! Big di Serie A avvisate

Le squadre italiane da molti anni a questa parte stanno faticando enormemente nelle competizioni europee per buona parte a causa del dislivello economico con gli altri campionati. Per questo motivo, a parte rare eccezioni come l’acquisto di Vlahovic da parte della Juventus, le dirigenze devono andare alla ricerca di occasioni di mercato con il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo. La situazione attuale potrebbe favorire molte trattative vantaggiose da questo punto di vista.

Tra i nomi più gettonati c’è Tchouaméni del Monaco, già cercato dalla Juventus nelle scorse sessioni. Il giovanissimo centrocampista francese ha una valutazione di 40 milioni, ma molte big italiane proveranno ad accordarsi a cifre minori per un prospetto di sicuro avvenire. Tra queste Inter e Napoli particolarmente attive sul fronte mercato, in particolar dopo in conseguenza degli annunciati addii di alcuni big. Potrebbero lasciare la squadra del principato anche Badiashile, forte difensore francese classe 2001, Golovin e Ben Yedder. L’Everton è un’altra delle squadre che potrebbe rivoluzionarsi nel prossimo mercato: Richarlison e Calvert Lewin sono i giocatori più richiesti, ma attenzione a un possibile ritorno di Allan in Serie A.

Infine c’è il Krasnodar, squadra russa che l’anno scorso ha pareggiato a Stamford Bridge contro il Chelsea in Champions League. Tra i calciatori più appetibili sul mercato ci sono il portiere Safonov, il centrocampista ex Siviglia Krychowiak e l’attaccante colombiano Cordoba.