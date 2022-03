Guerra Russia Ucraina – Parla un famoso ex allenatore di Serie A: “Sbagliato escluderli”

Un noto ex allenatore di Serie A ha parlato in merito alle ultime vicende che stanno sconvolgendo il mondo intero. Le sue dichiarazioni hanno scosso il mondo del calcio.

Era la mattina del 24 febbraio quando Putin ha annunciato l’operazione militare nel Donbass, dando via all’invasione ucraina. Da quel giorno le bombe dell’artiglieria russa hanno cominciato a infrangersi nelle città ucraine, terrorizzando tutte le persone che le abitavano. Tra loro c’è un allenatore di fama internazionale, che ha raccontato la sua esperienza esponendosi su temi molto delicati.

La guerra mossa dalla Russia verso l’Ucraina ha sconvolto l’intero mondo per il modo in cui è stata intrapresa e sta ancora continuando. L’emergenza delle ultime settimane ha mobilitato anche l’intero mondo dello sport che sta cercando di fare la sua parte per mettere fine quanto prima possibile al conflitto.

Roberto De Zerbi, attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk, e Paulo Fonseca si trovavano lì al momento delle prime esplosioni ed entrambi hanno raccontato l’impotenza e la perenne paura provata in quelle delicate ore. Il campionato ucraino era pronto a riprendere il via, ma la situazione ha obbligato la Federcalcio a posticipare l’inizio a data da destinarsi.

Tra i personaggi dello sport che hanno vissuto in prima persona quei momenti c’è anche un allenatore di grande spessore, che ha raccontato la sua esperienza personale durante la trasmissione Radio Anch’io Sport.

Le parole che hanno toccato tutti

L’ex allenatore di Pisa, Brescia, Reggiana e Inter tra le altre, ha voluto condannare una guerra che non pensava potesse scoppiare. Secondo la sua esperienza, né gli ucraini né i russi avrebbero voluto un conflitto che nessuno vincerà e che causerà soltanto molte perdite.

Si tratta di Mircea Lucescu, il 76enne attualmente alla guida di una delle squadre più importanti in Ucraina, la Dinamo Kiev. È stato uno degli allenatore più vincenti degli ultimi anni con 37 titoli in bacheca, tra cui l’Europa League vinta con i rivali dello Shakhtar Donetsk. Lucescu ha raccontato come lui e tutta la squadra si trovasse a Kiev il giorno dell’attacco, e come solo grazie a Ceferin e alle federazioni calcistiche abbia potuto lasciare il paese insieme a tutti gli altri giocatori stranieri. Per quanto riguarda la decisione di escludere i club e gli atleti russi dalle competizioni internazionali, l’allenatore rumeno si è detto contrario.

Le sue parole sono state lapidarie: “Per me lo sport non ha niente a che fare con i motivi politici. Lo sport è cultura e può solamente aiutare, stanno sbagliando”.