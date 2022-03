Paris Saint-Germain – Paura per l’incolumità dei calciatori: sale la tensione dopo le gravissime minacce

Il Paris Saint-Germain deve cercare di superare la disfatta dell’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid. La presa di posizione della società testimonia la grande tensione che il club parigino sta vivendo negli ultimi giorni.

Nella partita di Ligue 1 contro il Bordeaux giocata al Parco dei Principi, i tifosi hanno criticato duramente la propria squadra. Nonostante la netta vittoria per 3-0, soprattutto Neymar e Messi sono stati riempiti di fischi ogni volta che la palla arrivava nei loro piedi.

Negli ultimi giorni il Paris Saint-Germain ha vissuto un’altra volta i fantasmi del passato. L’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid è stata assorbita come qualcosa di più di una delusione nella capitale francese. Le prime conseguenze di quello che è considerato un vero e proprio fallimento sono già arrivate e si prevede che nei prossimi mesi continueranno, sia nella parte dirigenziale, che in quella sportiva.

Secondo quanto riportato nella stampa francese, in questi giorni starebbero iniziando a prendere forma le prime decisioni per la prossima stagione per quanto riguarda la rosa. Tra i nomi che pare non continueranno al PSG ci sono Kylian Mbappé e Ángel Di María. Per quanto riguarda l’attaccante francese, sembra ormai scritto il suo passaggio al Real Madrid. Il contratto del Fideo invece scade a giugno e le speranze di restare per un altro anno sono sempre più flebili.

Sulle altre due grandi star, invece, la stampa francese ha un giudizio molto più ottimista. Pare che sia Messi che Neymar rimarranno per un’altra stagione a Parigi. In questi giorni però entrambi hanno subito molte critiche dai tifosi per non aver fatto la differenza contro il Real Madrid, tanto che il club ha adottato una misura speciale per proteggere i propri giocatori.

Psg, aria di rivoluzione: i tifosi non ci stanno

Secondo quanto riportato da Sport, una trentina di agenti di sicurezza ha presenziato al centro di allenamento del Paris Saint-Germain. Il club della capitale francese ha voluto rafforzare la sicurezza nelle proprie strutture posizionando gli agenti davanti ai diversi accessi riservati ai giocatori.

Questa misura è stata adottata per prevenire la presenza di gruppi ultras che potrebbero arrecare danni ai calciatori. I membri dell’Ultras Paris Collective, infatti, avevano annunciato che avrebbero mostrato il loro malcontento contro il Bordeaux e così è stato. In un comunicato ufficiale avevano esortato tutti i tifosi a unirsi (in modo pacifico) alle proteste contro la squadra e in particolare contro il presidente Nasser Al-Khelaïfi e il direttore sportivo Leonardo, considerati inadeguati per tutti i fallimenti collezionati in questi anni.

Il Psg infatti, nonostante tutti gli acquisti stratosferici dell’ultima sessione estiva di calciomercato, potrà terminare la stagione con un solo titolo: la Ligue 1.