Inter – Il Chelsea offre l’assist per Lukaku: la mossa dei Blues cambia tutto

L’Inter osserva con attenzione la situazione di Romelu Lukaku: il Chelsea, con una mossa imprevista, ha offerto una chance ai nerazzurri.

Si apre un nuovo scenario in casa Blues: il club londinese sta per apportare un cambiamento importante e offrirebbe così un assist all’Inter per l’affare Lukaku.

Romelu Lukaku sarà uno dei nomi più caldi della sessione estiva di calciomercato. L’attaccante belga vuole tornare all’Inter un anno dopo averla lasciata per trasferirsi al Chelsea. L’esperienza con i Blues è stata agrodolce a causa di molte panchine e pochi gol, oltre ad un feeling non eccellente con l’ambiente.

Il centravanti tornerebbe molto volentieri a Milano, dove si è sentito amato da club e tifosi, ma la trattativa è tutt’altro che semplice. I londinesi hanno pagato €115 milioni per ingaggiarlo e difficilmente vorranno effettuare una minusvalenza su un investimento simile.

Tuttavia, un cambiamento improvviso potrebbe creare una chance di rivederlo all’Inter: tutto si deciderà entro la fine del mese.

Lukaku, il Chelsea cambia strategia: l’Inter sorride e aspetta

Come anticipato, Lukaku vuole tornare all’Inter. Il belga non ha vissuto una stagione semplice al Chelsea ed il suo desiderio è quello di essere nuovamente un top player in grado di fare la differenza.

Oltre ai problemi fisici, Big Rom ha avuto anche delle difficoltà ambientali, soprattutto in seguito alla celebre intervista rilasciata a metà stagione in cui ha dichiarato di sperare in un ritorno a Milano.

Nell’arco della stagione, Tuchel gli ha spesso preferito punte meno fisiche e più mobili come Havertz o Werner. La mancanza di continuità ha causato un calo del rendimento, soprattutto per quanto riguarda la fase realizzativa.

Inoltre, secondo varie indiscrezioni, il rapporto con l’allenatore tedesco non sarebbe idilliaco.

Tornare all’Inter non sarebbe affatto semplice. I nerazzurri hanno chiarito sin da subito di poter approfondire il discorso solo sulla base di un prestito. Il belga ha lanciato vari segnali pubblicamente e privatamente, mandando messaggi all’intera dirigenza interista e dicendosi pronto a rinunciare ad una quota importante dell’ingaggio pur di tornare a Milano.

Un primo incontro fra i nerazzurri e l’avvocato di Lukaku è andato in scena pochi giorni fa: si è trattata di una riunione conoscitiva e nulla più. L’Inter, comunque, non se la sentirebbe di chiedere al Chelsea il prestito per un giocatore ceduto a €115 milioni un anno fa in seguito ad una trattativa complicata (con qualche litigio).

Tuttavia, un cambiamento improvviso potrebbe aprire ad un nuovo scenario. La nuova proprietà avrebbe dato maggiori poteri sul mercato a Tuchel in attesa di formare la nuova dirigenza. L’allenatore tedesco avrebbe la facoltà di operare sul mercato, indicando anche la strategia in uscita.

Dato il malumore di Lukaku, non è da escludere che possa arrivare il via libera per l’addio.

L’attaccante ha chiarito che lascerebbe il Chelsea solo per tornare all’Inter rifiutando le altre destinazioni. I nerazzurri potrebbero far perno sulla volontà del giocatore per ottenere un prestito che, ad ogni modo, resta complicato. Entro fine mese lo scenario sarà più chiaro: questa è la deadline che si cercherà di rispettare per prendere la decisione definitiva su Lukaku.