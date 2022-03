Barcellona, ufficiale l’accordo che rivoluziona il club: ecco cosa cambierà

Il Barcellona ha trovato un significativo accordo che smuoverà la situazione finanziaria del club.

In casa Barça si prospettano delle novità significative: un accordo è stato raggiunto e le cose stanno per cambiare vertiginosamente.

Il Barcellona festeggia per un importante accordo siglato che porterà consistenti ricavi nei prossimi anni. Il club catalano, dopo un inizio di stagione complicato, sta risorgendo grazie a Xavi. I blaugrana sono passati dal 7° posto al 3° in Liga, mostrando un gioco sempre più di squadra e una motivazione ritrovata. Domenica prossima si giocherà il Clásico, l’importante sfida contro il Real che svelerà la verità e sarà la svolta stagionale per ambe le formazioni, che daranno il tutto e per tutto per mettersi i bastoni tra le ruote.

Oltre che al campo, però, il Barcellona pensa anche ad un accordo appena raggiunto, che cambierà il futuro immediato e un particolare importante, che non lascerà indifferenti i tifosi.

Barça, l’accordo cambia tutto

Il Barcellona sigla un storico accordo di sponsorizzazione che avrà importanti conseguenze pratiche, oltre che di arricchimento per le casse del club. A partire dalla prossima stagione la partnership comporterà la presenza del nome della rinomata società sulle maglie da gara e da allenamento delle prime squadre di calcio maschili e femminili.

Inoltre, per la prima volta, verrà modificato anche il nome dello storico stadio del Barça: al Camp Nou verrà aggiunto un “Title Partner”.

Il comunicato del club

Il club catalano ha annunciato ufficialmente l’accordo tramite il proprio sito web. La partnership avrà inizio dalla prossima stagione 2022/2023 e avrà la durata di quattro stagioni.

L’importante società con la quale il Barça ha firmato l’accordo è Spotify, il servizio in abbonamento di streaming audio più popolare al mondo. Si prospetta un vero e proprio cambio di direzione, in quanto a partire dalla prossima stagione il Camp Nou si chiamerà Spotify Camp Nou. Nel comunicato si legge: “La sponsorizzazione mira a creare una nuova piattaforma per aiutare gli artisti a interagire con la comunità globale dei tifosi dell’FC Barcelona. Questo progetto trasformerà le strutture e i dintorni dello stadio in una nuova esperienza di intrattenimento di livello mondiale aperta alla città di Barcellona”.