Il Napoli si prepara a correre ai ripari: tifosi preoccupati, non ci voleva!

Il Napoli ha un occhio sul presente ed uno sul futuro: una tegola dopo l’altra gli annunciati addii che potrebbero influire anche sul campionato in corso.

Il Napoli guarda al futuro individuando i possibili acquisti con cui rimpiazzare i top player che hanno già annunciato la loro partenza. L’ obiettivo si sarebbe posizionato su uno dei giocatori più promettenti della Serie A e se l’affare dovesse andare in porto, certamente i tifosi non avrebbero più di che lamentarsi!

Il Napoli, con l’arrivo di Spalletti dell’estate scorsa, ha dato il via ad un progetto ambizioso che punta al successo nel minor tempo possibile. La squadra è ancora in lotta per lo scudetto, anche se la situazione si è leggermente complicata nelle ultime settimane.

In ogni caso, l’intenzione è quella di mettere l’allenatore al centro e accontentarlo il più possibile, soprattutto sul calciomercato. Per questo, la società si starebbe già muovendo in anticipo per sondare alcuni calciatori ritenuti interessanti e funzionali al progetto.

Inoltre, il Napoli sarà una delle squadre che più avrà bisogno di un intervento sul mercato, poiché alcuni elementi che lasceranno la rosa dovranno essere sostituiti.

In particolare, ora le attenzioni si sono spostate su uno dei giocatori che sta incantando in Serie A.

Napoli, obiettivo rinforzi

Come anticipato, potrebbero esserci numerose partenze in estate oltre a quella già ufficiale di Insigne: in bilico, infatti, ci sono Mertens, Ospina, Ghoulam e anche Fabian Ruiz. Lo spagnolo, infatti, ha un contratto in scadenza nel 2023 e il rinnovo pare molto distante: la volontà è quella di non perderlo a parametro zero e, per questo, si potrebbe cercare una soluzione per cederlo (su di lui ci sarebbero le big di Spagna).

Sarà fondamentale, dunque, rinforzarsi in modo accurato con investimenti che permettano di dare comunque stabilità economica e continuità al progetto tecnico. In tal senso, la società avrebbe già individuato un calciatore adatto allo scacchiere di Spalletti e che non comporterebbe un investimento troppo elevato.

Napoli, piace un gioiello per il centrocampo

Il Napoli non vuole effettuare investimenti sbagliati: si cercheranno colpi sicuri e che siano adatti al gioco di Spalletti. Per questo, la società si sta già muovendo per poter sondare più piste e scegliere più avanti con calma.

Negli ultimi giorni sono emersi i nomi di Januzaj, Berardi e Tameze, ma ora ci sarebbe un nuovo centrocampista nel mirino degli azzurri.

Gli occhi, infatti, si sarebbero posizionati su Junior Traoré, gioiello del Sassuolo che sta stupendo tutti quest’anno. Dopo un inizio altalenante, l’ex Empoli sta trovando continuità e prestazioni di alto livello condite da gol e assist. Il Napoli lo avrebbe osservato da vicino contro la Salernitana tramite uno scout: il trequartista si è messo in mostra con una rete molto bella.

Per lasciar partire il suo gioiello, il Sassuolo potrebbe chiedere una cifra vicina ai €25 milioni. Tuttavia, bisognerà capire le intenzioni del club neroverde, poiché difficilmente deciderà di vendere tutti i migliori giocatori in rosa. Al momento, infatti, sono diversi gli elementi accostati alle big: Scamacca, Raspadori, Frattesi, Maxime Lopez e Berardi, infatti, sono nel mirino di tutti i top club. Intanto, però, il Napoli osserva e medita.