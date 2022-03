Caso Abramovich – E’ svolta per il Chelsea, dietro la vendita un personaggio clamoroso

Sono giorni cruciali per la cessione del Chelsea: il club londinese, sequestrato ad Abramovich, è in vendita. Intanto, sarebbe arrivata un’offerta concreta da un personaggio clamoroso: i tifosi iniziano a sperare!

Il Chelsea è in vendita: il club londinese è stato “strappato” dalle mani di Abramovich ed è in attesa di una nuova proprietà.

Come noto, l’invasione della Russia in Ucraina ha portato con sé anche delle conseguenze nel mondo dello sport. Uno dei personaggi più discussi in tal senso è certamente Roman Abramovich, oligarca russo e ormai ex proprietario del Chelsea.

In Inghilterra si è parlato di lui anche in Parlamento a causa del legame con Putin: quasi immediata la sua decisione di cedere il club londinese per il bene di tutti.

Personaggio a tratti misterioso, Abramovich ha sorpreso tutti quando si è scoperto che avesse un ruolo attivo all’interno dei negoziati di pace fra Russia ed Ucraina: inoltre, ha scelto di fondare una fondazione benefica a supporto delle vittime di guerra a cui donerà l’intero compenso netto ricavato dalla vendita dei Blues.

Tutto è cambiato, però, qualche giorno fa, quando il Governo britannico ha ufficialmente sequestrato tutti i suoi beni presenti nel Regno Unito. La cessione del club, dunque, è stata congelata.

Chelsea, il momento critico

Le sanzioni del Governo contro Abramovich hanno colpito duramente anche il Chelsea. Il club londinese ha perso alcuni sponsor, tra cui “3”. La compagnia telefonica ha deciso di interrompere la sponsorizzazione, ma i Blues non hanno ancora potuto rimuovere il logo dalla maglietta date le difficoltà a reperirne di nuove. Inoltre, è stata impedita la vendita del merchandise (anche dei biglietti) e sarà impossibile firmare nuovi contratti.

Le misure, attive fino al termine della stagione, possono essere sospese solamente tramite la cessione del club. Ovviamente, perché ciò avvenga, Abramovich dovrebbe dare mandato al Governo, dato che ormai lui non è più parte del club londinese ed è stato espulso dalla Premier League. Un’offerta importante, però, sarebbe già arrivata.

Giorni cruciali

Con Abramovich ufficialmente out, il Chelsea potrà essere venduto nei prossimi giorni. La cessione aiuterebbe il club anche sotto il punto di vista sportivo, date le misure molto rigide a cui sta andando incontro.

Come anticipato, sarebbe già giunta una prima offerta per l’acquisizione del club londinese. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, il colosso mediatico Saudi Media Group avrebbe formulato un’offerta di circa €3 miliardi. Mohamed Alkhereiji, proprietario di Saudi Media Group, starebbe accelerando per l’acquisto dei Blues e sarebbe affiancato anche da altri soci privati provenienti dall’Arabia Saudita.

Non è dunque da escludere un’accelerata decisiva già nei prossimi giorni: il Chelsea è pronto ad iniziare una nuova era. I tifosi sperano che questo avvenga nel minor tempo possibile, dato che la situazione attuale sta colpendo duramente il club.