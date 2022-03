Roma, Mourinho punzecchia Sarri e accende il derby

Nel post-partita di Roma-Vitesse Mourinho ha pronunciato un’affermazione su Sarri che ha stupito tutti e che ha accesso la miccia per il derby di domenica.

In Conference League la Roma pareggia in extremis contro il Vitesse all’Olimpico (1-1) dopo la vittoria dell’andata per 1-0 in Olanda ed evita i tempi supplementari, che sarebbero stati un dispendio di energie in vista del derby di domenica. Mou non si dimentica, però, di punzecchiare Sarri e la Lazio nel post-partita.

I giallorossi pareggiano al 90′ grazie ad un colpo di testa vincente di Abraham su cross di Karsdorp e passano ai quarti di Conference League. Dopo l’1-0 dell’andata, la squadra di Mou ha rischiato di dover giocare i tempi supplementari, che sarebbe stati un fattore a sfavore in vista del derby di domenica contro la Lazio.

Il primo tempo si era concluso senza troppe emozioni, con una Roma con poche idee e probabilmente già proiettata al derby del prossimo weekend. Il Vitesse ha gelato l’Olimpico intorno all’ora di gioco, con un euro-gol al volo di Wittek, che è stato poi ripreso al 90′ da Abraham.

La Roma ai quarti di Conference League, ma Mou…

La Roma passa ai quarti di Conference League qualificandosi grazie al pareggio ottenuto contro il Vitesse. Un risultato che può far sorridere Mourinho, che va avanti in una competizione europea. Con il passaggio del turno la Roma si è convertita nell’unica squadra europea ad essere arrivata almeno una volta ai quarti di finale di Coppa dei Campioni, di Champions, di Coppa delle Coppe, di Coppa delle Fiere, di Coppa Uefa, Europa League e Conference League.

Mourinho, però, non si è dimenticato di punzecchiare i cugini laziali. La Lazio, al contrario della Roma, ha potuto riposare questa settimana in vista del derby, essendo fuori dalla competizioni europee dopo l’eliminazione dall’Europa League.

Mou, la frecciatina a Sarri

Nel commentare quanto visto in campo nel post-partita l’allenatore portoghese non si è dimenticato dei “cugini” laziali e del loro tecnico Maurizio Sarri.

Le parole di Mou non lasciano alcun dubbio: la Lazio sarà avvantaggiata nel derby rispetto alla sua Roma, che ha speso tante energie. Le sue dichiarazioni: “Sono contento perché abbiamo passato il turno, ma non sono contento perché tanti giocatori hanno giocato a lungo. Sarri invece è a casa a fumarsi le sigarette prima del derby”.