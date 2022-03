Barcellona e Man City lo aspettano, ma lui è bloccato in un bunker: l’incredibile storia

Uno dei più grandi talenti del calcio ucraino è rimasto bloccato nel suo paese sotto le bombe: molti lo vogliono, ma lui non può rispondere.

Heorhij Viktorovyč Sudakov è uno dei talenti più grandi che il calcio ucraino degli ultimi anni abbia sfornato. Classe 2002, il prossimo 1 settembre compirà appena vent’anni.

È un centrocampista centrale, capace di coprire varie zone del centrocampo, spostandosi sia in mediana che avanzando a ricoprire il ruolo di trequartista. È dotato di un’ottima visione di gioco e di un ottimo tiro.

Cresciuto nelle giovanili dello Shakhtar Donetsk, in cui milita ancora oggi, è appena alla sua seconda stagione da professionista, e sembra proprio quella della consacrazione. Dopo 10 partite di campionato, Sudakov ha già segnato 4 gol, uno contro il Chornomorets, due contro il Mariupol, alla sua prima doppietta in carriera, e uno contro il Desna, partita in cui ha anche fornito un assist.

In tutt’Europa si parla molto bene di lui, tanto che sembra essere finito nel mirino di top club di livello mondiale come il Manchester City di Pep Guardiola e il Barcellona di Xavi Hernandez. Nonostante la sua giovane età è già entrato nel giro della nazionale maggiore, convocato da Andriy Shevchenko ed utilizzato nelle partite della nazionale ucraina contro Bahrain, Irlanda del Nord e Cipro.

Il suo ex allenatore Fernando Valente, che lo ha allenato nella seconda squadra dello Shakhtar Donetsk, stravede per lui, definendolo addirittura il più grande talento che abbia mai allenato nella sua lunga carriera.

La tragica storia: “Lo rivedo e mi sento male”

Come ha raccontato proprio Fernando Valente al giornale spagnolo AS, il ragazzo è impossibilitato al momento a realizzare il suo sogno di giocare in squadre di quel livello dato che si trova nascosto in un bunker a causa della guerra.

Un ragazzo d’oro, come lo definisce Valente, che purtroppo si trova in una situazione tragica e assurda a causa di una guerra insensata. Inoltre, insieme a lui c’è anche la moglie Lisa, che porta in grembo la sua futura figlia. “Piango e prego ogni giorno per questa coppia e per tutti gli amici che ho lasciato in Ucraina. Il mio cuore è spezzato” afferma tristemente il portoghese.

“Sul mio cellulare ho una sua foto precedente al conflitto, in cui lui è con la sua ragazza. Sono entrambi felici e lei è incinta. Di recente me ne ha inviata un’altra in cui è bloccato in un bunker ed è triste. Ogni volta che lo rivedo mi vengono le lacrime agli occhi” è la buia conclusione di Valente.