Messi e Ronaldo, un ex collega non usa mezzi termini: quello che ha rivelato gela i tifosi

Messi e Ronaldo stanno vivendo il periodo più difficile della loro leggendaria carriera, ma intanto un ex collega rivela qualcosa di più facendo seriamente preoccupare i tifosi.

È un periodo buio per Messi e Ronaldo: i due campioni sono già stati eliminati dalla Champions League.

Due carriere leggendarie spesso legate ed incrociate: Messi e Ronaldo stanno vivendo, senza dubbio, un momento molto complicato sia a livello personale, che di squadra.

I due campioni sono stati eliminati in Champions League per mano dei “nemici” di sempre: Real e Atletico Madrid. L’argentino è stato fra i peggiori del doppio confronto fra il PSG e i Blancos, con un rigore sbagliato nel match d’andata che è pesato come un macigno. Il portoghese, invece, non è riuscito a dare il suo contributo contro i colchoneros: nella partita di ritorno non è nemmeno riuscito a tirare in porta.

Intanto, un ex campione li critica pesantemente senza usare giri di parole.

Messi e Ronaldo: è finita un’era?

La doppia eliminazione di PSG e Manchester United agli ottavi di Champions League ha fatto molto rumore. Il focus non è solo sui club, ma soprattutto sui due giocatori che, negli ultimi anni, hanno dominato il calcio europeo. Secondo molti, è finita un’era: Messi e Ronaldo non sarebbero più allo stesso livello delle scorse stagioni.

Il numero 7 portoghese, tuttavia, sta ancora facendo la differenza in Premier League, anche se le polemiche non sono mancate nemmeno lì, soprattutto a causa della sua assenza misteriosa durante il derby contro il City. Ronaldo ha comunque risposto presente con una splendida tripletta contro il Tottenham.

Più difficile, invece, la vita dell’argentino sotto la Torre Eiffel: non riesce ad imporsi nemmeno in Ligue 1. I tifosi del PSG, che si aspettavano molto da lui, lo hanno addirittura fischiato durante il match contro il Bordeaux: la sua esperienza francese è completamente l’opposto di ciò che ci si era immaginato.

Le critiche di un ex campione: “Avrebbero dovuto essere più intelligenti”

Il dibattito su Messi e Ronaldo sta coinvolgendo anche ex campioni, che stanno esprimendo le proprie opinioni in merito. È anche il caso di Nicolas Anelka, ex attaccante francese con esperienze in club prestigiosi come Real Madrid e Chelsea.

L’ex giocatore ha parlato di questo argomento a RMC Sport e ha criticato i due giocatori: “La loro carriera è finita. Devono essere contenti di ciò che hanno ottenuto negli ultimi 15 anni. Sono stati superiori a tutti ed è normale che ora abbiano rallentato”.

In particolare, l’ex Chelsea si è focalizzato sulle differenze fra i due: “Messi mi ha sorpreso più di Ronaldo, pensavo che avrebbe passeggiato in Francia e che Ronaldo avrebbe avuto più difficoltà in Inghilterra.”

Infine, li ha criticati per le scelte dei loro club: “Avrebbero dovuto essere più intelligenti, questo è quello che succede quando i giocatori vogliono giocare a lungo e non sono preparati. Avrebbero dovuto scegliere sfide meno complicate”.