Atalanta – Percassi spaventa i tifosi nerazzurri: ombre inaspettate sul futuro del club

Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno spaventato i tifosi bergamaschi, proprio quando l’ascesa della squadra sembra ormai a buon punto.

Antonio Percassi ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno sorpreso e spaventato i tifosi dell’Atalanta. Alla vigilia di appuntamenti importanti per la compagine nerazzurra, certamente non è l’ideale.

La stagione dell’Atalanta, fino ad ora, è stata positiva. I bergamaschi stanno avendo più difficoltà del solito in campionato, ma sono comunque in corsa per qualificarsi ad una competizione UEFA (il sogno è sempre la Champions League).

In Europa il cammino è stato caratterizzato da luci ed ombre: l’eliminazione nel girone di Champions è stata una delusione, dato che la qualificazione sembrava alla portata, ma il cammino in Euoropa League sta dando delle soddisfazioni.

La squadra di Gasperini, infatti, ha eliminato l’Olympiacos ai sedicesimi e l’ostico Bayer Leverkusen. Contro i tedeschi, in particolare, si è vista una squadra cresciuta nella dimensione internazionale, capace anche di vincere in trasferta grazie ad una perla di Boga nel finale di partita.

Tuttavia, il focus è anche fuori dal campo: le attenzioni sono sul presidente Antonio Percassi.

Atalanta, Percassi senza giri di parole

Antonio Percassi è l’uomo immagine della crescita dell’Atalanta degli ultimi anni. Il presidente dei nerazzurri ha dato vita ad un progetto ambizioso basato sulla crescita dei calciatori e sul ricambio ragionato e meditato dei giocatori ceduti.

Qualche anno fa pareva impossibile, ma ora la Dea è protagonista in Italia ed in Europa.

LEGGI ANCHE -> Atalanta – Le dichiarazioni di Gasperini non lasciano dubbi: ‘Ecco quando ritornerà’

Proprio di questo ha parlato Percassi che, dopo il sorteggio di Europa League, ha rilasciato delle dichiarazioni. L’Atalanta affronterà il Lipsia nei quarti di finale, un club che, come i bergamaschi, ha avuto una crescita esponenziale nelle ultime stagioni.

Il presidente nerazzurro ha messo in guardia tifosi e squadra, commentando così il sorteggio: “Mi viene il mal di testa a pensarci, è una squadra importante, molto forte, con una società potente. Sarà un confronto molto impegnativo. Speriamo di fare bella figura”.

“Avrei preferito un avversario diverso”

Percassi non ha nascosto il timore nei confronti del Lipsia, formazione tedesca ricca di talenti e guidata da una coppia offensiva molto temibile composta da André Silva (ex meteora del Milan) e Christopher Nkunku.

LEGGI ANCHE -> Milan, scoppia la polemica nei confronti del tecnico: “Non sarà convocato”

Il presidente dell’Atalanta ha espressamente affermato che avrebbe preferito incontrare una squadra diversa, ma ha aggiunto: “Questo fa parte del gioco. Penso che sarà una bella partita”. I tifosi hanno commentato sui social esprimendo il desiderio di poterci credere ancora: speravano forse che il loro presidente manifestasse un po’ di positività in più.

Percassi ha anche commentato l’importanza di aver disputato le coppe europee nelle ultime stagioni: “C’è sempre da imparare, a questi livelli ci rendiamo conto della diversità rispetto all’Italia. Siamo comunque cresciuti tanto”.