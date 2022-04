Bayern Monaco – Durissimo attacco dopo l’eliminazione in Champions League: insulti clamorosi

Dopo l’eliminazione del Bayern Monaco ai quarti di finale di Champions contro il Villarreal, sono arrivate feroci critiche nei confronti del tecnico dei bavaresi, Julian Nagelsmann.

La grande sorpresa della Champions League di questa stagione, il Villarreal di Unai Emery, ha ottenuto il pass per le semifinali dopo aver eliminato il quotatissimo Bayern Monaco di Nagelsmann. Per la squadra tedesca si tratta di una delusione enorme considerata la differenza di valori tra le due compagini.

Quando il 18 marzo l’urna di Nyon decise di accoppiare Bayern Monaco e Villarreal ai quarti di finale di Champions League, pochissimi avevano dubbi su chi avrebbe superato il turno. I tedeschi avevano una super squadra di campioni, con un fuoriclasse in attacco come Robert Lewandowski capace di trasformare in oro tutto quello che tocca. Il Villarreal poteva competere per organizzazione e umiltà, ma con poco altro vista l’enorme differenza di valori in campo.

Eppure in semifinale, dopo aver eliminato anche la Juventus agli ottavi, ci andranno gli spagnoli allenati da mister Europa League (ora anche Champions) Unai Emery. Nonostante il gol del solito Lewandowski pochi minuti dopo l’inizio della ripresa e un netto predominio territoriale, il Bayern Monaco si è fatto sorprendere nel finale da un contropiede orchestrato meravigliosamente da Parejo, rifinito da Gerard Moreno e concluso dal nigeriano Chukwueze.

Un gol che ha lasciato di sasso l’Allianz Arena e fatto esplodere di gioia tutti i tifosi del Villarreal, che solamente l’anno scorso festeggiavano la vittoria dell’Europa League.

LEGGI ANCHE –> Chelsea – Tuchel ed il gesto clamoroso contro Ancelotti che scatena la polemica

Julian Nagelsmann, la dichiarazione che non è passata inosservata

Tra i più criticati della debacle del Bayern Monaco c’è sicuramente il suo giovane allenatore Julian Nagelsmann, alla sua prima stagione alla guida della squadra. L’ex Lipsia, anche dopo la sconfitta dell’andata, era sicuro della qualificazione dei suoi e si è lasciato andare a qualche dichiarazione sopra le righe. Al termine della partita di ritorno c’è chi si è voluto perciò togliere qualche sassolino dalla scarpa nei suoi confronti.

Si tratta di Dani Parejo, trentaduenne centrocampista spagnolo che al Villarreal sta vivendo probabilmente il miglior momento della sua carriera. Sul Bayern Monaco e in particolare su Nagelsmann ha dichiarato: “Al sorteggio è uscito il Villarreal e io credo che il loro allenatore, che non conosco, abbia mancato di rispetto non a noi ma al calcio in generale dicendo che voleva chiudere il discorso qualificazione già all’andata. È stata una grande mancanza di rispetto, ma credo che quando sputi in aria rischia di caderti addosso”.

LEGGI ANCHE –> Atalanta – Gasperini manda un messaggio pesantissimo alla società: adesso cambia tutto

Parole molto chiare e pungenti, che testimoniano come il Villarreal abbia dato tutto quello che aveva nonostante partisse nettamente sfavorito. Adesso la squadra è pronta per le semifinali, traguardo che gli spagnoli raggiungono sedici anni dopo l’ultima volta.