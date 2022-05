Cristiano Ronaldo, follie per Rolex: il suo è il più costoso della storia

Cristiano Ronaldo ha manifestato una particolare attenzione per il bello e il lusso, tanto che il suo Rolex è annoverato come tra il più costosi della storia.

Solo poche settimane fa Georgina Rodriguez ha raccontato attraverso un documentario prodotto da Netflix la sua vita al fianco del compagno Cristiano Ronaldo, non nascondendo nulla del modo in cui questa sia cambiata radicalmente e anche la particolare attenzione riservata al lusso e ha una quotidianità particolarmente agiata. Non a caso, la stessa Rodriguez durante la sigla di presentazione ironizza molto sulla presenza di un hamburger a base di caviale nel suo menù casalingo.

In queste ore, però, a tenere banco nel mondo del web troviamo un particolare oggetto sfoggiati in diverse occasioni da Cristiano Ronaldo e dall’ingente valore economico.

Cristiano Ronaldo, il Rolex da mille follie

Cristiano Ronaldo durante gli anni di carriera non ha mai nascosto la volontà di condividere con i propri fan parecchio della sua vita agiata, mostrando così la sua casa da sogno e anche i viaggi realizzati in jet privato con la sua famiglia.

A far discutere in diverse occasioni sono stati anche i vari oggetti lussuosi mostrati attraverso i social, tutti dall’ingente valore economico così come è successo in occasione del suo compleanno e il regalo esclusivo che e Georgina Rodriguez ha pensato per lui, alias un nuovo modello costosissimo di un’auto da collezione. Nel mirino dell’attenzione del web, comunque sia, in queste ore troviamo un Rolex sfoggiato in diverse occasioni dal calciatore balzato subito all’attenzione dei media.

L’accessorio più costoso della storia

Nel corso delle ultime ore a catturare l’attenzione dei media e il Rolex sfoggiato in diverse occasioni da Cristiano Ronaldo e che, a quanto pare, è tra anche gli orologi del famosissimo brand tra i più costosi della storia.

Facciamo riferimento al modello GMT-Master Ice, realizzato in oro bianco, e impreziosito da 30 carati di purissimi diamanti dal valore economico di quasi mezzo milione di euro.