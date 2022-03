Paura per la fidanzata di Tonali: ricoverata e operata urgentemente

By

Momento di paura per Giulia Pastore nonché fidanzata di Sandro Tonali, attuale centrocampista del Milan. La giovane modella è stata operata d’urgenza nelle scorse ore.

Sono numerose le coppie appartenenti al mondo del calcio italiano che hanno trovato un modo di catturare anche l’attenzione dei media, facendo parlare di sé in qualità di protagonisti del gossip italiano così come successo negli anni anche per la giovanissima Giulia Pastore.

La modella ed influencer, recentemente è stata protagonista dell’attenzione dei media a seguito di un fatto che ha messo in allarme i propri fan per via delle sue condizioni di salute, essendo costretta a sottoporsi ad una urgente operazione chirurgica.

Paura per la fidanzata di Sandro Tonali

Nel corso delle ultime ore a tenere banco nel mondo del web troviamo una notizia riguardante la fidanzata del centrocampista del Milan, ricoverata a seguito di un malore e per il quale si è reso necessario un’operazione chirurgica d’urgenza.

A raccontare tutto nel dettaglio la stessa Pastore che 14 Marzo 2022 ha condiviso nella sua pagina Instagram una foto scattata al pronto soccorso, dove si era recata a seguito di un malore. Poco dopo ecco che arriva la notizia che ha messo in allarme i fan di Giulia Pastore, sotto shock dell’apprendere cose le fosse successo.

Come sta adesso Giulia Pastore?

La giovane modella ed influencer è tornata sui social solo poche ore fa per raccontare cosa fosse successa dopo il suo ricovero in ospedale.

Un momento davvero delicato per la fidanzata di Sandro Tonali che, fortunatamente, dopo l’intervento subito comincia a star meglio tanto da rasserenare a sua volta i fan pubblicando il seguente messaggio: “Alla fine dolori che avevo erano causati da un’infiammazione all’appendicite; quindi, ieri sera mi hanno ricoverata e stamattina alle 8:00 mi hanno operata per levarmela. L’intervento è andato bene, sono un po’ ****** dall’anestesia che mi hanno fatto, ma ora tutto ok”.