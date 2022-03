Lo sfogo del calciatore sorprende tutti: “La situazione di Messi? Una vergogna”

Un famoso giocatore è intervenuto per parlare del momento negativo di Messi al PSG. Le sue dichiarazioni hanno sorpreso tutti.

La stagione di Messi con il PSG non è stata all’altezza delle aspettative. L’eliminazione agli ottavi di Champions da parte del Real è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso delle critiche nei suoi confronti.

Com’è ben noto, nella scorsa Lionel Messi ha abbandonato il club della sua vita, il Barça, tra le lacrime. L’addio è stato doloroso per i tifosi blaugrana e per il fuoriclasse argentino, che sperava di rifarsi nella nuova avventura parigina. Tuttavia, il campo ha rivelato ben altro: Leo Messi non è mai riuscito ad adattarsi al gioco della squadra e ha reso al di sotto delle aspettative.

Nella partita giocata nello scorso weekend dal PSG in casa un’onda di fischi ha travolto i giocatori parigini al rientro dall’eliminazione in Champions. In particolare, i capri espiatori sono stati Pochettino, Neymar e Messi. Quest’ultimo è stato fischiato ogni volta che toccava palla e anche in quest’occasione non ha fatto la differenza in quanto a gol, dato i tre gol vittoria sono stati segnati da Mbappé, Neymar e Paredes.

L’opinione del calciatore che non ti aspetti

Un calciatore italiano ha parlato della situazione che Messi sta vivendo al PSG, in particolare ha detto la sua sulle critiche che il 7 volte Pallone d’Oro sta ricevendo in Francia.

Il giocatore che ha opinato sulla situazione di Messi è Antonio Cassano, l’ormai ex calciatore che ha militato tra le tante squadre in Roma, Real Madrid, Milan e Inter.

“È una vergogna”

Secondo Cassano, le critiche che Messi sta ricevendo sarebbero totalmente ingiuste, in quanto la sua carriera parla per lui trattandosi del miglior giocatore della storia, a detta sua al di sopra di Maradona e Pelé: “Criticare un giocatore che incanta il mondo da 16 anni è assurdo. Altro che Maradona e Pelé, non si parla più di questi giocatori qui, il più grande della storia del calcio è Messi”

Ha aggiunto che la sua stagione è stata difficile per via degli infortuni che ha subito e che metterlo in discussione è una vergogna: “L’anno scorso ha vinto la Coppa America da miglior giocatore della competizione, con maggior numero di gol e di assist, nella stagione ha fatto più di 40 gol e ha vinto il Pallone d’Oro. Sicuramente in questa stagione ci si aspetta di più, ma quando qualcuno si azzarda a metterlo in discussione è un vergogna”.