CASO ABRAMOVICH – Situazione gravissima, Londra vara una misura mai adottata prima d’ora: tifosi sotto shock

Il patron del Chelsea ha confermato tramite il suo portavoce il coinvolgimento nei negoziati tra Ucraina e Russia. Nonostante ciò, il governo britannico ne prende le distanze, adottando una misura mai vista prima d’ora: i tifosi sono completamente sotto shock.

Sono tante le notizie che, in questi ultimi giorni, circolano intorno al magnate russo. Prima quella riguardante la presunta vendita del Chelsea, il club che guida ormai da quasi vent’anni, poi sconfessata. Successivamente egli stesso ha emanato un comunicato per chiarire quanto stava accadendo, rivelando la cessione formale della gestione della società alla Fondazione omonima. In tutto ciò si è andata ad inserire la vicenda personale, quella balzata agli onori della cronaca mondiale attraverso un post social condiviso allo scoppiare della guerra dalla figlia Sofia. La ventisettenne ereditiera infatti ha pubblicamente dichiarato la propria posizione schierando contro il Cremlino. Forse in modo un po’ incauto, ma tanto è bastato per far calare intorno all’oligarca russo una fitta coltre di sospetto.

Le accuse gravissime dei media britannici: “Ecco qual è la verità su di lui”

Il comunicato diramato da Abramovich per spiegare le motivazioni che lo hanno spinto a firmare le deleghe per la cessione formale del club alla Charity omonima non hanno pienamente soddisfatto gli operatori del settore. Perfino la stessa squadra, poche ore dopo le dichiarazioni del suo patron, ha condiviso sui suoi profili social una chiara condanna alla invasione dell’Ucraina. Troppe stranezze in una vicenda in cui Abramovich sembrava chiaramente essere stato abbandonato dall’ambiente, tifosi compresi che invece avevano nutrito sempre per lui profonda stima fin da quando nel 2003 rilevò il club portandolo in alto. Le sue parole insomma avevano lasciato tutti profondamente scioccati, compresi ovviamente i media britannici che non hanno perso tempo nel lanciare pubblicamente accuse gravissime nei suoi confronti.

Gli opinionisti e giornalisti sportivi di Sky Sports UK Jamie Carragher e Gary Neville hanno definito la sua mancanza di una presa di posizione chiara di fronte all’operato del Cremlino ‘imbarazzante’. Accusandolo di aver utilizzato la Charity come ‘scudo’ per evitare danni più gravi al suo patrimonio. In considerazione delle sanzioni previste dal Governo nei confronti degli oligarchi russi. Abramovich infatti è tra coloro che sono maggiormente attenzionati dalla leadership britannica in vista delle misure da adottare in seguito agli sviluppi della situazione bellica. Come i due giornalisti sottolineano, infatti, il magnate russo non ha di fatto ceduto la proprietà del club. Egli ha soltanto delegato la gestione ai suoi rappresentanti. I quali tra l’altro, continuerebbero a seguire le sue direttive.

LEGGI ANCHE -> CASO ABRAMOVICH – Spuntano le gravissime accuse della figlia: ‘La verità è questa’

Il pesantissimo rifiuto: “Tutto in mano agli avvocati”. Poi la svolta clamorosa, ma Londra non si lascia convincere

La questione si è complicata decisamente nel momento in cui, ieri mattina, è giunta la clamorosa decisione da parte degli esponenti della Fondazione Chelsea di rifiutare la richiesta di Abramovich. Un comunicato della Charity ha infatti spiegato che la vicenda è passata ‘in mano agli avvocati’ per stabilire la compatibilità con la vigente legge britannica in materia. Intanto arriva una svolta clamorosa che chiarisce molti dettagli finora reputati oscuri, come la mancanza di una presa di posizione netta da parte dell’oligarca rispetto al conflitto. A dare notizia dell’accaduto è proprio il portavoce di Abramovich che ha confermato quanto trapelato nelle prime ore della mattinata di ieri.

Infatti, sorprendentemente, Abramovich ha un ruolo pesantemente attivo all’interno dei negoziati fra Russia ed Ucraina. A contrario di quanto si potesse pensare, però, il magnate russo è intervenuto in veste di paciere. Il proprietario del Chelsea si è recato in Bielorussia su invito formale da parte dell’Ucraina per dare il proprio aiuto durante i colloqui.

Il portavoce di Abramovich ha spiegato così il motivo dell’iniziale neutralità: “Tenuto conto di ciò che c’è in gioco, vi chiediamo di capire la nostra decisione di non aver voluto commentare la situazione bellica in sé, né il suo coinvolgimento”.

Chi ha coinvolto Abramovich?

Ad invocare il suo intervento è stato il produttore cinematografico ucraino Alexander Rodnyansky che, come l’oligarca russo, ricopre un ruolo di rilievo all’interno della comunità ebraica dell’ex Unione Sovietica. L’ucraino ha commentato i dettagli sull’intervento di Abramovich durante la trattativa andata in scena in Bielorussia: “Anche se la sua influenza è limitata, egli è il solo che abbia risposto e sia reso disponibile per fare un tentativo”. Il proprietario del Chelsea, amico di Putin, sta dunque cercando di portare la pace fra Russia ed Ucraina grazie alla sua vicinanza al presidente russo: il suo ingresso nelle trattative, dunque, può avere un ruolo cruciale.

Ciononostante, il governo inglese non intende far retromarcia dopo quanto dichiarato nei giorni precedenti. Il parlamento, infatti, ha discusso della posizione di Abramovich appena la Russia ha attaccato l’Ucraina. Ricordando come il proprietario del Chelsea sia in legami stretti con Vladimir Putin. L’oligarca russo ha un visto scaduto dal 2018. Da allora si è recato nel Regno Unito una volta sola grazie al suo passaporto israeliano, che gli ha permesso di soffermarsi in veste di turista. Il governo inglese non ha intenzione di rinnovare il visto: ogni tentativo sarà respinto. Un suo ritorno stabile a Londra è dunque momentaneamente impossibile.

L’attacco di Bryant: “Abramovich non può possedere il Chelsea”

Oltre a non poter tornare a vivere a Londra, Abramovich potrebbe perdere anche la proprietà del Chelsea. Il parlamentare Chris Bryant, infatti, ha parlato della situazione che lega il russo ai Blues affermando: “Il magnate non dovrebbe più essere in grado di possedere una squadra di calcio in questo Paese”. Il politico ha anche suggerito l’idea di sequestrare alcuni delle sue proprietà, tra cui una casa dal valore di £152 milioni.

Tuttavia, in virtù dei nuovi fatti, è più che probabile che il governo inglese torni a parlare di Abramovich. I legami con Putin, ad ora, non sembrano essere amichevoli e il suo ruolo di mediatore potrebbe metterlo sotto una nuova luce.