Ricordate la sorella Mauro Icardi? Dal GF a oggi, ecco che fine ha fatto

I riflettori del web sono puntati nuovamente sulla famiglia Icardi e in particolar modo sulla sorella dell’attaccante del Paris Saint Germain Ivana. Che fine ha fatto la giovane donna ed ex gieffina?

In questi anni abbiamo avuto modo di imparare a conoscere la famiglia di Mauro Icardi sotto molteplici punti di vista e annessi scandali. Nel 2019 a balzare all’attenzione dei media troviamo la sorella Ivana che, reduce dalla vittoria del Grande Fratello argentino nel 2016, diventerà ben presto una delle ospiti frequenti del salotto di Barbara D’Urso parlando del rapporto conflittuale con il fratello all’epoca capitano dell’Inter.

Successivamente, la giovane donna ed influencer deciderà di entrare nella casa più spiata d’Italia prendendo parte così al Grande Fratello Nip, quell’anno condotto sempre da Barbara D’Uso.

Ricordate Ivana Icardi?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo nuovamente Ivana Icardi, che negli anni passati ha fatto discutere il mondo del gossip principalmente per i rapporti conflittuali avuti con Wanda Nara, colpevole di aver allontanato il marito dalla sua famiglia di origine.

Dopo il clamore mediatico e il tempo trascorso in Italia Ivana Icardi da qualche tempo a questa parte vivrebbe a Palma di Maiorca insieme alla figlia Giorgia nata dall’amore con il compagno Hugo Sierra.

Come è cambiata la vita della sorella di Icardi?

Al momento non è ben chiaro sei in questi anni siano cambiati o no i rapporti tra Mauro e Ivana Icardi, la donna continua a vivere la sua vita impegnate in campo lavorativo in qualità di social influencer e imprenditrice, è diventata da poco mamma nella piccola Giorgia.

Secondo alcuni rumors però ad essere cambiata sarebbe la vita in campo sentimentale con Hugo Sierra. La coppia si è conosciuta durante la partecipazione al reality show Supervivente, equivalente spagnolo dell’Isola dei Famosi, diventando super chiacchierati nel mondo del gossip a seguito della notte di passione che due si sarebbero concessi davanti le telecamere.

Nonostante lo scandalo, l’amore tra Ivana e Hugo Sierra e andato ben oltre mostrando ai fan l’autenticità del loro sentimento, concretizzato appunto con l’annuncio della dolce attesa della loro prima figlia. Secondo alcuni rumors che riguardano la coppia, sembrerebbe che i due abbiano deciso di lasciarsi definitivamente poco dopo aver raccolto nella loro vita la piccola Giorgia. Notizia che al momento non trova alcuna conferma.