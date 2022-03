Shevchenko scende in campo contro la guerra in Ucraina: “Fermatevi”

Sono giorni davvero difficili per gli abitanti dell’ucraina a seguito della guerra con la Russia, per la quale numerosi volti noti nello spettacolo dello sport hanno deciso di scendere in campo come nel caso di Andriy Shevchenko.

Nel corso degli anni 90 e i primi anni del 2000 il mondo del calcio italiano ha visto arrivare sul campo da calcio numerosi campioni che hanno segnato la storia dello sport, alcuni dei quali provenienti dall’Europa dell’est come nel caso di Sinisa Mihajlovic e Andriy Shevchenko, rispettivamente ex Jugoslavia e Ucraina.

Shevchenko ha avuto molto di mettere a segno una lunga serie di successi con indosso la maglia del Milan, per poi giocare nelle competizioni mondiali con quella della nazionale dell’Ucraina. Ad oggi la vita dell’ex giocatore di calcio continua a svolgersi in Italia in qualità di allenatore del Genoa ma tra il 2016 e il 2021 a seguito la squadra della nazionale ucraina nelle vesti appunto di mister. Infatti, in queste ore a tenere banco nel mondo del web troviamo l’impegno civile di Shevchenko sceso in piazza insieme alla propria famiglia per manifestare per la pace nell’Ucraina e la fine della guerra contro la Russia.

Il messaggio solidale di Shevchenko

Solo pochi giorni fa lasciare senza parole tifosi di calcio è stata l’azione messa in atto da Sinisa Mihajlovic che dopo aver parlato in modo commosso di ciò che sta succedendo tra l’Ucraina e la Russia ha deciso di lasciare all’improvviso la sala stampa.

Andriy Shevchenko, Invece, si è fatto portavoce di un messaggio solidale diretto alla propria nazione e scendendo in piazza insieme ai figli e posando per alcuni scatti pubblicati dal Telegraph Square che hanno fatto il giro del mondo. Immagini che ritraggono l’allenatore del Genoa con a fianco entrambi i figli con in mano in cartellone e la scritta “Fermate la guerra”.

“Un momento difficile per noi”

Andriy Shevchenko già nei giorni scorsi aveva avuto modo di esprimersi contro le azioni militari messe in atto dalla Russia nei confronti dell’Ucraina, la quale in questi giorni continua a combattere senza mai arrendersi per il bene dei suoi cittadini ed è l’indipendenza della nazione.

In un messaggio condiviso recentemente anche su Instagram, Shevchenko, ha avuto modo di commentare così ciò che sta succedendo nella sua nazione d’origine: “Sono sempre stato orgoglioso della mia gente e del mio Paese. Abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi trent’anni ci siamo formati come nazione. Una nazione di cittadini sinceri, laboriosi e amanti della libertà. Questa è la nostra risorsa più importante. Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci! Insieme vinceremo!”.