CASO ABRAMOVICH – Spuntano le gravissime accuse della figlia: “La verità è questa”

Roman Abramovich firma le deleghe formali per la cessione del Chelsea, mentre spuntano inaspettatamente delle dichiarazioni shock della figlia che getta un’ombra inquietante su tutta la clamorosa vicenda.

Roman Abramovich è senza dubbio uno degli oligarchi russi più influenti messi in ginocchio delle sanzioni imposte a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della sua nazione. La notizia all’ordine del giorno è la cessione ufficiale del club che milita in Premier League che ha messo in tilt tutto il sistema calcistico mondiale.

Una notizia senza dubbio inaspettata che getta ulteriori ombre senza dubbio drammatiche sulla situazione che il mondo intero sta vivendo. Se moltissimi personaggi illustri russi stanno prendendo posizione, anche con un pizzico di incoscienza, schierandosi nettamente e pubblicamente contro la guerra, il patron dei Blues pare almeno formalmente non avere le stesse intenzioni.

Ufficiale la cessione del Chelsea: la motivazione del magnate russo non convince i media

Dopo quasi vent’anni quindi il magnate russo ha passato la presidenza del club alla stessa fondazione benefica sottostante con delle parole che hanno letteralmente lasciato di stucco i tifosi. “Ho sempre deciso nell’interesse del Chelsea e resto fedele a questi valori. Ecco perché ne affido la gestione agli amministratori della Fondazione” ha esordito Abramovich, Proseguendo: “Credo che attualmente siano nella posizione migliore per prendersi cura degli interessi del Chelsea, dei giocatori, dello staff e dei tifosi”. Gli interessi intorno sono fortissimi: Abramovich infatti è tra coloro che sono costantemente attenzionati dal governo britannico in questa situazione. La sua, secondo i media inglesi, sarebbe stata una mossa decisamente ‘scaltra’.

Mettendo al sicuro la proprietà per poi fare un passo indietro in futuro, quando la situazione sarà tornata alla normalità (si spera al più presto). In realtà nulla esclude la vendita del club. Circostanza che potrebbe rivelarsi necessaria e che dipenderà dall’evolversi della situazione geopolitica dei prossimi mesi o forse soltanto giorni. Secondo fonti certe addirittura ci sarebbe già un acquirente, pronto a piazzare la proposta giusta al momento giusto. Starebbe anche già sta corteggiando il milionario russo, decisamente tentato vista la pesante situazione.

La figlia sconvolge i social con una dichiarazione inaspettata

Intanto giungono fortissime le voci dalla Russia di contestazioni gravissime da parte della stessa popolazione contraria fortemente a quanto sta accadendo. Le fonti riportano di centinaia di migliaia di manifestanti scesi in piazza per invocare la pace ed altrettanti finiti in manette. In tutto questo clamore si insinuano le pesantissime parole della figlia di Abramovich, la giovane Sofia. La ventisettenne bellissima ereditiera che su Instagram vanta cinquanta milioni di followers ha detto la sua sulla vicenda, in modo duro e crudo scioccando letteralmente i social e mostrando l’altra faccia della medaglia. Il post condiviso è diventato virale in pochissime ore, lasciando increduli in primo luogo gli stessi tifosi del Chelsea.

“Putin vuole una guerra con l’Ucraina, non la Russia” ha scritto la giovane. Durissima la continuazione: “La bugia più grande e di maggior successo della propaganda del Cremlino è che la maggior parte dei russi stia con Putin”. Accompagnata da un’immagine decisamente eloquente. Sofia è soltanto una dei personaggi di rilievo che girano intorno alla presidenza russa ad esprimere apertamente la propria contrarietà alla guerra. Come lei anche Yelizaveta Peskova, figlia di Dmitri Peskov ovvero il portavoce di Putin e sua madre Katerina Peskova. Elena Kovalskaya, la direttrice del teatro statale il Centro Meyerhold di Mosca si è dimessa per protesta. A sostegno dell’Ucraina anche la pallavolista russa Ekaterina Gamova ed il tennista Andrey Rublev hanno manifestato la propria solidarietà al popolo ucraino.

L’opinione di Sofia, del tutto opposta rispetto a quella del padre, fa emergere un giallo sulla vicenda familiare in casa Abramovich. Le opinioni contrastanti su un tema così delicato lasciano intendere che potrebbe esserci delle incomprensioni non indifferenti tra di loro.