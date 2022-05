Inter – Dopo le voci arriva la risposta di Bastoni: il post social è fortissimo, tifosi senza parole

Si fanno sempre più insistenti le voci riguardo una potenziale cessione del giovane difensore interista, che dice la sua sui social spiazzando tutti.

La prossima finestra di calciomercato in casa Inter sarà ancora all’insegna dei sacrifici. Oltre agli esuberi è molto probabile un addio illustre in casa nerazzurra.

Sono sempre più insistenti le voci che vedono Alessandro Bastoni come indiziato principale a lasciare l’ambiente nerazzurro. Marotta e Ausilio non vogliono privarsi di giocatori come Lautaro Martinez, Barella e Skriniar, che sono i nerazzurri che hanno più mercato, e sembrano aver individuato proprio nel giocatore cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta l’uomo adatto ad essere ceduto.

Su di lui sembra esserci un fortissimo interesse dall’estero e in particolare dalla Premier League. Già lo scorso anno il Manchester City aveva chiesto informazioni sul giocatore, con l’offerta che venne rispedita al mittente. Bastoni sarebbe il sostituto ideale di Laporte nella difesa dei Citizens. Anche l’altra squadra di Manchester sembra essere fortemente interessata al classe 1999. Il nuovo allenatore dello United, Erik ten Hag, ama infatti i giocatori capaci di impostare, come facevano giocatori come Blind e De Ligt nel suo Ajax in questi ultimi anni. La rifondazione dei Red Devils passerà inevitabilmente dal mercato e Bastoni potrebbe rappresentare un buon investimento.

L’altro club che è fortemente interessato al futuro pilastro della nazionale italiana è il Tottenham di Antonio Conte. Il tecnico leccese è stato proprio quello che ha lanciato Bastoni in prima squadra, facendogli prendere il posto da titolare a scapito di un certo Godin, e creando insieme a Skriniar e De Vrij una retroguardia invidiabile, campione d’Italia nella stagione 2020/21.

Il prezzo che ne fa l’Inter è di 60 milioni di euro, il che permetterebbe ai nerazzurri di fare una grossa plusvalenza rispetto ai 30 milioni circa pagati per prelevarlo dall’Atalanta.

Il post del giocatore è inequivocabile, ecco la sua volontà

Tutte queste voci hanno spinto il giocatore a esprimere il suo parere, e sui social è arrivata prontamente la risposta di Alessandro Bastoni con una storia inequivocabile.

Un messaggio privo di parole ma eloquentissimo. Due cuori nerazzurri che testimoniano l’appartenenza del giocatore alla causa nerazzurra e l’attaccamento alla maglia dell’Inter, lui che è cresciuto sin da bambino tifando per questi colori, come testimonia anche il video del suo canto insieme alla curva dopo la conquista della Supercoppa Italiana.

Un giocatore che potrebbe rappresentare il presente e il futuro dell’Inter e del calcio italiano, e che sarebbe veramente un peccato lasciar andare all’estero. Vedremo come evolverà il mercato nerazzurro.