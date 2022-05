Cassano non risparmia nessuno: parole pesantissime su un calciatore al centro del mercato

Antonio Cassano continua a rilasciare dichiarazioni scottanti durante la Bobo TV, trasmissione twitch con Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani. Antonio Cassano è stato un calciatore dalla carriera contraddistinta da molti avvenimenti sopra le righe, tanto da meritarsi la coniazione di un termine ad hoc per indicare i suoi comportamenti. La nota enciclopedia Treccani porta questa definizione del termine cassanata: “Gesto, comportamento, trovata, tipici del calciatore Antonio Cassano.”

Dall’imitazione di Fabio Capello ai tempi del Real Madrid alla maglia (oltre che gli insulti) tirata all’arbitro Pierpaoli ai tempi della Samp, Cassano è stato un grandissimo mix di genio e sregolatezza, capace di illuminare i campi di calcio ma anche di infuocare le pagine dei giornali di gossip, pronti a raccontare le sue cassanate.

Dopo aver terminato la sua carriera, Cassano è rimasto comunque sotto i riflettori grazie soprattutto alla trasmissione Twitch Bobo TV, trasmissione di Bobo Vieri di cui lui è ospite insieme a Lele Adani e Nicola Ventola. I quattro sono stati compagni all’Inter e sono rimasti molto amici.

Spesso e volentieri le dichiarazioni del talento barese sono state controcorrente, lasciando una grande scia di scalpore alle loro spalle. Questa volta la dichiarazione forte riguarda un ex giocatore nerazzurro, uno di quelli che i tifosi hanno amato.

Fantantonio ci va giù duro, ma molti tifosi sono dalla sua parte

Sotto i riflettori di Cassano questa volta è finito l’attaccante belga Romelu Lukaku, che l’anno scorso si è trasferito dall’Inter al Chelsea per l’incredibile cifra di 115 milioni di euro. Un trasferimento non felicissimo per il gigante di Anversa, che con in Blues quest’anno ha faticato non poco, facendo spesso la riserva e non riuscendo mai di fatto a convincere Tuchel. Un malcontento mai nascosto dall’attaccante, che dice anche di essere disposto a tornare all’Inter riconoscendo l’errore fatto nell’andarsene.

Nelle ultime ore sul giocatore sembra esserci l'interesse del Barcellona, che dopo aver incassano apparentemente i no di Haaland e Lewandowski, sarebbe alla ricerca di un 9 puro da portare al Camp Nou. Ed è proprio questa trattativa a far storcere il naso al nostro Cassano, che commenta così la fuga di notizie: "Sono innamorato della filosofia del Barcellona ma se prendono Lukaku non guarderò più una loro partita. Non riesce a fare tre passaggi col Chelsea dove non c'è concorrenza, come fa col Barcellona che prima di andare in porta di passaggi ne fa 55?"

Parole molto dure nei confronti di un attaccante sicuramente in grande difficoltà che farà sicuramente di tutto per riprendersi e mostrare nuovamente a tutti quello che ha fatto vedere con la maglia dell’Inter.