Chelsea – Le parole di Tuchel preoccupano i tifosi: pronti ad una rivoluzione

Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel , ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del passaggio alla nuova proprietà, le sue parole preoccupano i tifosi.

In vista della partita di Premier League, Thomas Tuchel tecnico del Chelsea, in conferenza stampa ha parlato della situazione societaria del club.

Roman Abramovich, a causa delle sanzioni imposte dall’Europa, in seguito all’invasione dell’Ucraina, aveva deciso di mettere in vendita il Chelsea. Il club londinese vincitore dell’ultima Champions League, recentemente è stato acquistato, per un totale di 5 miliardi di euro, da un consorzio, composto da Todd Boehly, Mark Walter, Hansjoerg Wyss e la società di investimento Clearlake Capital.

Lo stesso Chelsea era stato colpito in parte dalle sanzioni, dovendo affrontare un periodo difficile. Ora con la nuova proprietà l’ambiente blues può tornare a respirare quella tranquillità necessaria per ripartire nei migliori dei modi.

Tuchel e i suoi ora dovranno pensare a finire bene la stagione conservando il terzo posto in classifica e cercando di battere i rivali del Liverpool nella finale di FA Cup in programma sabato pomeriggio.

In occasione della conferenza stampa per il match di stasera tra Chelsea e Leeds, il tecnico dei blues ha parlato della situazione societaria raccontando di essere l’unico club in questo momento o forse che ha mai vissuto una situazione simile.

Tuchel ha poi continuato: “È una situazione molto particolare che ci ha messo alla prova. Speriamo tutti che al più presto le cose possano tornare alla normalità”. La squadra aveva bisogno di questa ondata di positività per finire al meglio la stagione.

Sabato il Chelsea sfiderà il Liverpool nella finale di FA Cup e con i miglioramenti che ci sono stati a livello societario la squadra avrà le giuste motivazioni per credere nella vittoria.

Stiamo andando in questa direzione e aspettavamo che ciò accadesse da parecchio tempo, abbiamo bisogno di una ventata di positività e di recuperare un’atmosfera competitiva nel club. È molto importante che le cose vadano in questa direzione“.

“We may be the first club who ever did this”

Thomas Tuchel says the uncertainty surrounding Chelsea’s ownership has been a distraction to playerspic.twitter.com/E1fYcrallu

— The Sun – Chelsea (@SunChelsea) May 11, 2022