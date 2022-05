Napoli – Le parole di De Laurentiis su Insigne aprono uno scenario inedito: i tifosi non ci credono!

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti su Lorenzo Insigne: si apre uno scenario inedito.

Lorenzo Insigne sta vivendo gli ultimi giorni da calciatore del Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis ne ha parlato recentemente.

Il campionato sta per giungere al termine e, con lui, l’esperienza di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli. Come noto, l’attaccante azzurro lascerà la squadra in estate per trasferirsi al Toronto, squadra che milita nella MLS.

Il numero 24 dirà addio a parametro zero poiché, nonostante una lunghissima trattativa, le parti non sono riuscite a trovare un accordo per andare avanti insieme.

Quella con il Genoa, dunque, sarà l’ultimo match giocato in casa per lui, che saluterà il suo amato pubblico dopo il triplice fischio.

Del suo futuro e della sua prossima esperienza, intanto, ha parlato il presidente Aurelio De Laurentiis, che con dichiarazioni sorprendenti ha aperto uno scenario inedito.

De Laurentiis stupisce tutti: le sue dichiarazioni spiazzano i tifosi

Insigne saluterà il pubblico dello Stadio Maradona dopo il match contro il Genoa di domenica pomeriggio. Il capitano azzurro avrebbe voluto farlo alzando al cielo lo scudetto, ma i recenti risultati hanno allontanato il Napoli dalla lotta fra Milan ed Inter per la vetta.

Il numero 24 giocherà invece l’ultimo match con la maglia azzurra contro lo Spezia allo Stadio Picco, ma il vero e proprio saluto andrà in scena durante la sfida con i rossoblù.

Si chiuderà così un’esperienza iniziata nel nelle giovanili (2004/2010) e poi sbocciata nel 2012: i tifosi azzurri hanno sperato fino all’ultimo perché si giungesse ad un accordo, ma Insigne ed il Napoli si diranno addio.

Eppure, la trattativa per il rinnovo è durata per diverso tempo, con diversi colpi di scena e presunti strappi. Il punto critico è stato raggiunto quando l’agente del calciatore, Vincenzo Pisacane, ha pubblicamente dichiarato di aver ricevuto un’offerta “spiazzante”.

Una volta appreso che non ci sarebbe stato spazio per una ricucitura, Insigne ha scelto di accettare l’offerta faraonica del Toronto che, oltre ad essere una scelta sportiva, è stata anche una scelta di vita.

Del suo futuro ha parlato anche De Laurentiis, che ha rilasciato una dichiarazione sorprendente. Prima di tutto, ha invitato i tifosi a venire allo stadio per Napoli-Genoa in modo da rendere omaggio ad Insigne: “Chi ama un giocatore che è stato fedele alla maglia azzurra per tutti questi anni non può che venire! Abbiamo messo prezzi ultra-stracciati, veramente popolari, per poter onorare la partenza di Insigne”.

Infine, ha clamorosamente strizzato l’occhio ad un suo futuro ritorno al Napoli: “Mai dire mai, se Insigne se non si dovesse trovare bene in Canada… Lascia la casetta in Canada e qua deve tornare, c’è poco da fare. Noi lo accoglieremo a braccia aperte”.

Queste parole hanno spiazzato i tifosi azzurri, che mai avrebbero pensato fosse possibile rivedere Insigne al Napoli. Secondo alcuni, però, queste sarebbero state parole di circostanza.

Intanto, il capitano azzurro avrebbe già organizzato una festa per celebrare la sua esperienza con la maglia della sua squadra del cuore. Gli invitati sarebbero circa 200 e, fra questi, ci sarebbe anche il presidente De Laurentiis.