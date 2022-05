Liverpool, Salah minaccia il Real: il suo duro attacco nei confronti dei Blancos

By

Mohamed Salah lancia un duro avvertimento nei confronti del Real: le sue dichiarazioni hanno colpito i tifosi.

L’attaccante del Liverpool Mohamed Salah infiamma la finale di Champions League del prossimo 28 maggio, lanciando un messaggio nei confronti dei Blancos: ecco le sue polemiche parole.

Mohamed Salah ha detto la sua sull’attesissima finale di Champions League, che vedrà come protagoniste il Real Madrid e il suo Liverpool. Una replica della finale del 2018, che in quell’occasione era stata vinta dai Blancos per 3-1. Liverpool e Real Madrid è la finale di Champions League più disputata nella storia della competizione: con la finale di Parigi saranno infatti tre i confronti diretti tra le due formazioni.

Liverpool-Real Madrid: la replica della finale del 2018

La finale di Champions League del 28 maggio vedrà come protagoniste Liverpool e Real Madrid allo Stade de France di Parigi. Le due formazioni raggiungono la finale dopo due semifinali ricche di gol e sorprese. I Reds hanno sconfitto il Villarreal per 3-2 all’Estadio della Céramica in rimonta, dopo lo spauracchio di un’ipotetica rimonta degli spagnoli, grazie ai gol di Tavares, Díaz e Mané.

Il Real è riuscito nell’epica rimonta contro il Manchester City, battendo gli inglesi in rimonta al Bernabéu. Il City, dopo il 4-3 dell’Etihad, era passato in vantaggio al 73′, ma i Blancos hanno trovato l’epica rimonta grazie ad una doppietta di Rodrygo arrivata al 90′. Il passaggio in finale si è deciso nei tempi supplementari: un gol su rigore di Benzema ha regalato la gloria ai Blancos, che si giocheranno la quattordicesima vittoria della massima competizione europea.

Salah non dimentica il conto in sospeso: il pesante messaggio lanciato sui social

Tra i protagonisti della finale di Champions League vi sarà senza dubbio Mohamed Salah, il quale ha un conto in sospeso con il Real Madrid.

Nella finale del 2018 vinta dal Real a Kiev contro gli uomini di Klopp, l’attaccante egiziano si era infortunato al 26′ dopo un contrasto di gioco con Sergio Ramos, che gli aveva impossibilitato di continuare la gara. Il calciatore aveva lasciato il campo in lacrime per la delusione di non poter disputare la finale dei suoi sogni da protagonista tanto atteso.

Salah ha lanciato un chiaro messaggio sul suo profilo Instagram al fischio finale di Real-City. L’egiziano ha infatti scritto: “Abbiamo un conto da regolare”, lasciando intendere la beffa della finale del 2018 non gli è di certo andata giù e che farà di tutto per ottenere una rivincita e per vendicarsi di quell’amaro infortunio.