Chelsea – Il mistero di Lukaku si infittisce: il giocatore scompare una settimana, la furia dei tifosi

Una settimana in cui ha fatto perdere completamente le sue tracce: assente dagli allenamenti e dall’ambiente, Romelu Lukaku finisce nell’occhio del ciclone. Ecco dove si trovava, scoppia la polemica.

Nuova polemica con protagonista Lukaku: l’ex attaccante nerazzurro è finito al centro di un nuovo caso che ha attirato l’attenzione dei tifosi dei Blues. Ecco cos’è accaduto.

Da mesi l’attaccante del Chelsea Romelu Lukaku è sotto ai riflettori dopo le sue note parole di rimpianto per aver lasciato l’Inter la scorsa estate. Da quel momento in poi qualcosa nel suo rapporto con il club è cambiato e la fiducia dei tifosi è diminuita. Le sue parole avevano testimoniato un chiaro pentimento per la sua scelta di andare a Stamford Bridge.

Chelsea, l’attuale situazione del club e di Lukaku

Le forti parole di Lukaku sono state messe in ombra dal caos che ha investito il Chelsea nell’ultimo mese, per via del congelamento dei beni dell’ex presidente Roman Abramovich, che ha bloccato il mercato dei Blues, gli stipendi ai dipendenti del club e la possibilità di far acquistare i biglietti ai tifosi per le partite casalinghe di Premier League a Stamford Bridge.

L’attuale rapporto dell’attaccante con il club londinese sarebbe ai minimi storici. Lo dimostra un fatto accaduto negli ultimi giorni che ha destato sospetti in tutto l’ambiente.

Il calciatore non sta bene: le voci non mettono a tacere l’ira dei tifosi

L’allenatore del Chelsea Tuchel ha dichiarato che Romelu Lukaku ha preso una settimana di vacanza per staccare un po’, avendo fatto perdere le tracce di sé durante gli allenamenti. Una situazione alquanto singolare durante lo svolgimento di una stagione che sta entrando nel rush finale e che vedrà il Chelsea impegnato anche in Champions League contro il Real.

Nell’ambiente dei Blues si sospetta che Lukaku stia affrontando un difficile momento personale: il difensore sarebbe scontento e pentito di essere tornato al Chelsea, tanto da aver fatto una particolare richiesta.

Lukaku starebbe inviando vari sms ad Ausilio e Marotta per convincerli a farlo tornare all‘Inter: avrebbe comunicato loro che, per tornare a vestire la maglia nerazzurra, sarebbe pronto a dimezzarsi lo stipendio. Questo fatto ha acceso i tifosi del Chelsea, che lo accusano di pensare solo a se stesso e non agli interessi del club, che sta attraversando un momento difficile per la crisi che lo ha travolto.

Tuchel, per tamponare l’accaduto, ha confermato che Lukaku resterà al Chelsea, perché è un combattente ed è ancora all’interno delle dinamiche della squadra. Ma la verità su questo caso la svelerà solamente il tempo.