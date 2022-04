Spalletti chiede, il club risponde: ecco i due nomi della rivoluzione, tutti farebbero follie per lui

Il Napoli sta programmando la prossima stagione: Spalletti ha avanzato delle proposte ben definite e il club ci sta!

Si guarda al futuro in casa Napoli: nel mirino ci sono due nomi da regalare a Spalletti. Entrambi i profili sono molto ricercati in Europa.

Il Napoli si concentra sul presente, ma guarda anche al futuro. Il club azzurro è in piena lotta per lo scudetto e la stagione sta entrando nella fase più delicata: ogni errore potrebbe essere fatale e ogni punto avrà un peso elevatissimo.

Tuttavia, il progetto prevede una visione a lungo termine basata su Luciano Spalletti: l’allenatore ha svolto un ottimo lavoro fin qui e la società si fida al 100% di lui. Per questo, c’è tutta l’intenzione di renderlo protagonista e partecipe della prossima sessione di calciomercato: toccherà anche a lui, dunque, dare indicazioni sui profili che maggiormente gli interessano per dare una direzione alla sua visione.

L’allenatore toscano avrebbe già avanzato delle proposte per l’estate: in particolare, si tratta di due profili molto interessanti ed altrettanto ambiti in Europa.

Napoli, Spalletti ha le idee chiare: ecco gli obiettivi

Il tempo corre veloce, ma la fretta è una grande nemica dei progetti. È vero che la stagione sta per giungere al termine, ma il Napoli non ha intenzione di prendere scelte importanti in modo affrettato, pur sapendo che ci saranno delle partenze.

Quella principale, ovviamente, è quella di Insigne, che in estate prenderà un aereo destinato a Toronto, ma non solo lui: anche Mertens, Ospina, Ghoulam e Fabian Ruiz potrebbero dire addio.

LEGGI ANCHE -> Inter – Marotta fiuta il colpaccio: ecco l’affare d’oro per beffare la Juve

I primi tre sono in scadenza di contratto e, al momento, non ci sono segnali di trattative; lo spagnolo, invece, potrebbe lasciare per evitare un addio a parametro zero nel 2023. In particolare, se la partenza del belga dovesse essere confermata, il Napoli dovrebbe intervenire sul reparto offensivo. Spalletti, in questo caso, avrebbe le idee chiare.

Doppio obiettivo: i nomi piacciono a mezza Europa

L’attacco del Napoli potrebbe subire delle variazioni in estate. Nel caso in cui Mertens dovesse dire veramente addio, la dirigenza azzurra vorrebbe regalare a Spalletti un nuovo attaccante con il ruolo di vice-Osimhen. Inoltre, anche Petagna non sarebbe sicuro della permanenza.

I nomi che secondo alcune indiscrezioni sarebbero in orbita Napoli sono due: Armando Broja e Gianluca Scamacca. Il primo è una punta del Chelsea in prestito al Southampton, mentre il secondo è il ben più noto centravanti del Sassuolo.

Entrambi piacciono molti a vari top club: l’albanese avrebbe molto mercato in Premier (sulle sue tracce ci sarebbe l’Arsenal), mentre l’azzurro, come noto, piace moltissimo ad Inter e Milan.

LEGGI ANCHE -> Chelsea – Novità importanti sulla vendita dei biglietti: la sorprendente decisione

Ad oggi, sarebbe più facile arrivare a Broja, dato che Scamacca avrebbe più chance di essere titolare nelle due milanesi (Inter per ora in vantaggio). Il centravanti albanese, considerato un talento purissimo, piace a diversi club inglesi che sarebbero disposti a spendere molto per il suo cartellino pur di ingaggiarlo.

La sua permanenza al Chelsea è infatti improbabile, data la presenza di altri attaccanti nella rosa a disposizione di Tuchel.

Potrebbe esserci una vera e propria asta per Broja in estate. Per ora il Napoli osserva da lontano, ma la pista potrebbe scaldarsi nel caso in cui si verificassero certe condizioni.