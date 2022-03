Chelsea – Novità importanti sulla vendita dei biglietti: la sorprendente decisione

Il governo britannico si è pronunciato sulla vendita dei biglietti del Chelsea. La decisione svela se i tifosi possono tornare a supportare i Blues a Stamford Bridge.

Dopo settimane di incertezza, al Chelsea è stato comunicato come comportarsi sulla questione della vendita dei biglietti, che è stata sospesa per via delle sanzioni imposte all’ex presidente Roman Abramovich.

A causa dell’addio al Chelsea di Abramovich, il club si è ritrovato nel caos a causa del congelamento dei beni. Per i Blues è prevista l’assenza di movimenti finanziari, tra i quali la vendita dei biglietti ai tifosi, che si sono visti negare l’accesso a Stamford Bridge a meno che non siano possessori dell’abbonamento.

La situazione è stata discussa dal governo britannico, che ha infine comunicato quanto deciso.

Chelsea, la decisione sulla vendita dei biglietti

Con un nota diffusa ai vari media, la Premier League ha comunicato che, con la nuova concessione del governo britannico, i tifosi dei Blues potranno tornare allo stadio durante le partite di campionato in trasferta, quelle di Champions League, FA Cup e Women’s Super League.

Tutto ancora fermo dunque per i match casalinghi di Premier League, ai quali potranno accedere solo i tifosi dei Blues che possiedono l’abbonamento e coloro che avevano già acquistato il biglietto prima che il governo dichiarasse le sanzioni per il club.

Un parziale sospiro di sollievo per il club e per i tifosi, che potranno così tornare a supportare la propria squadra almeno in trasferta e in alcune competizioni. Il Chelsea ha inoltre preso una decisione in merito al ricavato dei biglietti, che non finirà nelle proprie casse.

Il ricavato dei biglietti

Il ricavato, che ordinariamente sarebbe finito nelle casse del Chelsea, verrà gestito dalla Premier League. Il club ha richiesto che tutti i soldi vengano devoluti in beneficienza a supporto delle vittime della guerra in Ucraina. Una decisione che ha successivamente trovato il consenso dalla lega britannica.

Resta da valutare a quali associazioni benefiche verranno devoluti gli incassi, motivo per cui i vertici del club si incontreranno per prendere una decisione all’unisono. Il contenuto del comunicato: “La Premier League entrerà in possesso del ricavato della vendita dei biglietti, che normalmente sarebbe andato al Chelsea. Il Chelsea ha fatto richiesta alla Premier League, che ha approvato la mozione, di donare tali proventi in beneficenza, come aiuto alle vittime del conflitto in Ucraina. Le associazioni benefiche selezionate saranno indicate in seguito dopo un consulto col club”.