Osimhen, il dramma dopo l’eliminazione: tragedia in campo, muore davanti a tutti

Dopo l’eliminazione dal Mondiale della Nigeria, una vittima è stata uccisa in campo dalla folla. Il drammatico fatto è avvenuto sotto gli occhi di tutti.

Il dramma si è consumato subito dopo la sconfitta della Nigeria. I tifosi indignati hanno invaso il campo e hanno compiuto l’impensabile fatto che ha causato una vittima.

La Nigeria di Osimhen non si è qualificata ai Mondiali di Qatar 2022 dopo il pareggio per 1-1 contro il Ghana rimediato nella capitale nigeriana Abuja. Al fischio finale il pubblico ha reagito alla delusione gettandosi in campo, invadendolo e distruggendo tutto ciò che capitava a tiro. Il mondo del calcio piange la morte di un’importante figura che in quel momento si trovava in campo ed è stata travolta dai tifosi imbestialiti.

Nigeria, l’eliminazione dal Mondiale fa perdere la testa al pubblico

La Nigeria non riuscita a qualificarsi al Mondiale in Qatar 2022 dopo il pareggio per 1-1 contro il Ghana a Abuja. È risultato dunque decisivo lo 0-0 della gara d’andata, che ha fatto sì che il gol in trasferta dei ghanesi valesse doppio e la qualificazione alla massima competizione internazionale di calcio. Il giocatore del Napoli Victor Osimhen resta dunque fuori dai Mondiali.

La nazionale nigeriana non si è qualificata al Mondiale dopo 16 anni dall’ultima volta. L’eliminazione ha fatto perdere la testa ai tifosi, che hanno invaso il campo, distruggendo panchine, seggiolini e tutto ciò che trovavano a tiro e hanno anche compiuto il gravissimo gesto folle, che è costato una vita.

Nigeria, la devastazione dei tifosi causa una vittima

L’invasione di campo dei tifosi nigeriani ha causato la morte di Joseph Kabungo, un medico di nazionalità zambiana addetto all’antidoping designato dalla Fifa. Il medico sarebbe stato picchiato da un gruppo di tifosi, che lo hanno lasciato a terra inerme e privo di sensi.

Le indagini per ricostruire quanto accaduto sono ancora in corso, ma il fatto chiaro resta che una vittima innocente ha perso la vita per la follia di alcuni tifosi, che hanno dato di matto.

Il presidente della Federcalcio dello Zambia, Andrew Kamanga – che era in servizio come ufficiale antidoping nella partita tra Nigeria e Ghana – ha voluto rivolgere le seguenti parole di cordoglio in ricordo di Joseph Kabungo: “Piangiamo la scomparsa del nostro ufficiale medico Caf/Fifa e porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia del dottor Kabungo e alla famiglia del calcio”. Ha inoltre aggiunto che Kabungo è stato un confidente e amico di generazioni di calciatori e che verrà per sempre ricordato.