Qatar 2022 – Possibilità concreta di ripescaggio per l’Italia!

La nazionale di Roberto Mancini può ancora sperare concretamente di essere ripescata e di partecipare ai mondiali in Qatar.

La seconda mancata partecipazione consecutiva ai mondiali di calcio da parte della nazionale Italiana è una ferita ancora aperta per tutti gli italiani.

A maggior ragione dopo che lo scorso 11 luglio gli azzurri si erano laureati campioni d’Europa dopo un’incredibile cavalcata, culminata con la vittoria ai rigori contro i padroni di casa dell’Inghilterra.

Una delusione maturata durante gli ultimi mesi, in cui la squadra del Mancio è riuscita a fallire diversi match point per accedere direttamente ai mondiali, riuscendo solamente ad ottenere 5 pareggi ed 1 vittoria nelle partite decisive contro Svizzera, Bulgaria, Irlanda del Nord e Lituania, vincendo solo contro quest’ultima nazionale.

Il secondo posto nel girone di qualificazione ha costretto l’Italia a giocarsi i play-off di accesso al mondiale, con un sorteggio non semplice, che prevedeva un’eventuale finale contro il Portogallo.

In finale però l’Italia non ci è mai arrivata, dato che gli azzurri hanno subito un’incredibile sconfitta contro la modesta Macedonia del Nord, passata in vantaggio con un incredibile gol di Trajkovski al 92′. Una beffa clamorosa, che esclude l’Italia dai mondiali per la seconda edizione consecutiva.

C’è però uno scenario incredibile che potrebbe vedere nell’Italia una ripescata speciale, permettendole dunque di partecipare ai mondiali.

L’incredibile scenario

Il ripescaggio azzurro con la conseguente inclusione a Qatar2022 passa dalla possibile esclusione dell’Iran. La Nazionale asiatica è infatti sotto i riflettori della FIFA, dopo che ha impedito l’accesso allo stadio per il match contro il Libano a 2000 tifose. Passo indietro rispetto a quanto accaduto a gennaio, quando le donne erano entrate per la prima volta allo stadio nella partita contro l’Iraq.

L’indiscrezione arriva direttamente da un membro del consiglio della Federcalcio iraniana, Mehrdad Seradschi, che su Twitter annuncia di stare aspettando dalla FIFA e dalla Confederazione calcistica asiatica notizie preoccupanti. Nel settembre del 2019 infatti la FIFA aveva minacciato il paese iraniano di escluderlo dalle competizioni internazionali in caso di mancata gestione di questa situazione.

In caso dunque di espulsione da parte della nazionale iraniana dal mondiale in Qatar2022 si dovrebbe procedere al ripescaggio di una nuova compagine da coinvolgere ai mondiali. Non ci sono ad ora dei veri e propri criteri per il ripescaggio, ma dovrebbe essere la FIFA stessa a sua discrezione a scegliere come procedere.

Uno dei parametri d’inclusione potrebbe essere proprio quello che coinvolge la grande impresa azzurra degli scorsi europei, decidendo dunque di portare al mondiale proprio la squadra che ha vinto Euro2020. Uno scenario improbabile, ma che potrebbe concretizzarsi: l’Italia spera ancora.