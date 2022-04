Chelsea – Tuchel non li vuole più: club italiani pronti alla finestra

Il Chelsea si prepara ad addii clamorosi, complice la situazione economica attuale ed un futuro incerto: due in particolare gli elementi già fuori dalle preferenze di Tuchel.

La stagione dei blues non sta certamente andando secondo le aspettative di inizio stagione.

I campioni d’Europa e del mondo uscenti sono sì ai quarti di finale di Champions League, dove affronteranno il temibile Real Madrid di Karim Benzema e compagni, ma in campionato sono al terzo posto, ben staccati dalle prime della classe Liverpool e Manchester City e tallonati dalle altre 2 londinesi, Arsenal e Tottenham, distanti solo 5 punti.

Il momento dei blues non è facile, dato che le situazioni extra calcistiche che stanno colpendo la società stanno avendo anche delle ripercussioni che rischiano di mettere a repentaglio il finale di stagione dei blues, che hanno ancora da giocare una semifinale di FA Cup nel derby con il Crystal Palace e appunto i quarti di Champions contro il Real.

L’ultima sfida di campionato ha visto il Chelsea cadere rovinosamente in casa contro il Bretford, che si è presentato a Stamford Bridge da neopromossa e quindicesima della classe. Inoltre il risultato è stato piuttosto clamoroso, con un 1-4 maturato tutto nel secondo tempo, dopo il vantaggio di Rudiger, grazie alle reti di Janelt (doppietta), Christian Eriksen (che torna al gol anche in Premier League dopo i due gol con la nazionale danese) e Wissa.

Tuchel li scarica definitivamente, occasioni d’oro per la Serie A

Situazioni societarie permettendo, il prossimo anno la squadra di Tuchel subirà dei profondi cambiamenti, soprattutto scaricando due giocatori che non hanno mai convinto il tecnico tedesco e su cui la proprietà aveva investito cifre esorbitanti.

Sia Romelu Lukaku che Timo Werner hanno infatti totalmente deluso le aspettative dell’ex tecnico del Paris Saint-Germain che ne ha letteralmente centellinato l’utilizzo, preferendo a loro due Kai Havertz come falso nove.

Il belga ha segnato solo 5 gol in campionato, il tedesco addirittura 1 solo ed entrambi sono partiti da titolare rispettivamente 12 e 9 volte in Premier League questa stagione. Considerando che per Lukaku i soldi spesi sono stati 113 milioni di euro e per Werner 53 milioni, ci si aspettava un rendimento decisamente diverso.

Motivo per cui il Chelsea vuole liberarsi dei due giocatori, magari anche svenderli, per poter tornare sul mercato e fare suo qualche grande centravanti; non è mistero che i blues siano sulle tracce del norvegese Erling Braut Haaland.

L’Italia guarda interessata all’evolversi della situazione societaria del Chelsea, con i club del bel paese pronti a fiondarsi sui due attaccanti che potrebbero rappresentare delle vere e proprie occasioni di mercato e che potrebbero certamente alzare il livello del calcio italiano.

Lukaku già conosce la realtà della Serie A, è l’anno scorso ne è anche stato eletto miglior giocatore. Pare che sia interessato a tornare all’Inter, ma certamente la trattativa è complicata. Werner invece è esploso in Bundesliga e per lui sarebbe la prima esperienza italiana; sulle sue tracce c’è il Milan, che ha bisogno di svecchiare un attacco composto da Ibrahimovic e Giroud, giocatori che stanno sì portando i rossoneri in alto ma che non possono garantire ancora molti anni.