Atalanta – De Roon sorprende tutti: “Ecco di chi è la colpa”, tifosi infuriati

La dura sconfitta interna contro il Napoli ha portato con sé polemiche e strascichi, dopo la partita il giocatore della Dea ha voluto dire la sua.

Il centrocampista dell’Atalanta, Marten De Roon ha rilasciato alcune dichiarazioni sorprendenti dopo la gara contro il Napoli.

Dichiarazioni che i tifosi non hanno accolto molto bene, ecco cosa è accaduto.

Battuta d’arresto che pesa

Nel match del Gewiss Stadium contro il Napoli, gli orobici erano partiti bene. Il rigore causato dall’uscita di Musso, però, ha cambiato le sorti della gara già al 13′. Lorenzo Insigne, infatti, trasforma dal dischetto e porta avanti i partenopei. L’Atalanta paga la staticità della sua retroguardia e al 36′ da uno schema su calcio di punizione il Napoli trova il raddoppio con Matteo Politano. Proprio De Roon, al 58′, era riuscito ad accorciare le distanze con un buon colpo di testa su invito del russo Miranchuk. Il gol dell’olandese aveva riacceso le speranze di rimonta dell’Atalanta che, però, ha dovuto fare i conti con il 3-1 di Elmas all’80’ di gioco e che, di fatto, ha chiuso la partita.

LEGGI ANCHE -> Atalanta – Arriva l’esito, stagione finita per lui: si corre ai ripari

Una frase che spiega tutto, la pesantissima sconfitta cambia le carte in tavola

Il centrocampista olandese nel post-partita ha parlato ai microfoni di DAZN, dichiarando la prematura resa della squadra per l’obiettivo tanto agognato:

“Credo che siamo fuori dai posti per la Champions League, perché ora il gap è abbastanza grande. Prima del rigore abbiamo fatto una grande partita, dominando e creando tanto. L’abbiamo fatto poi anche dopo. Ma se non segni e prendi gol così non c’è niente da fare. Il Napoli ha meritato di vincere perché ha fatto più gol di noi“.

Le dichiarazioni non hanno fatto piacere ai tifosi che, da un leader come lui, si aspettavano parole ben diverse dato il buon momento di forma della squadra. L’Atalanta adesso si focalizzerà sul cammino in Europa League dove l’aspetta il difficilissimo scontro con i tedeschi del Red Bull Lipsia. Arrivare in fondo in Europa League, oltre alla vittoria del secondo trofeo continentale più prestigioso, permetterebbe alla Dea di guadagnarsi anche un posto per la prossima Champions League. La sfida si prospetta dura ma l’Atalanta ha l’obbligo di provarci per alimentare il sogno.

LEGGI ANCHE ->Juventus – Le lacrime del giocatore: nessuno lo sapeva, tifosi preoccupati per lui