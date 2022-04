Gasperini, quella frase pesantissima offende Napoli: Il tecnico non si risparmia, tifosi scatenano i social

Social infiammati per le pesantissime dichiarazioni di Gasperini dopo la gara persa contro il Napoli: il tecnico non risparmia parole al veleno contro gli avversari, è polemica.

Ancora una volta l’Atalanta è stata sconfitta davanti a propri tifosi. Sono cinque le partite perse al Gewiss Stadium.

Dopo aver concesso la vittoria già a Milan, Cagliari, Fiorentina e Roma, questa volta a fare i tre punti sono i partenopei di Luciano Spalletti, in piena corsa per il titolo. Una partita in cui il Napoli è stato praticamente sempre in controllo del match, ad evidenziare in maniera chiara le difficoltà che l’Atalanta di Gasperini sta vivendo tra le mura amiche in questa stagione.

Già dopo 14′ gli azzurri, in maglia rossa per l’occasione, si sono portati in vantaggio grazie al rigore trasformato da Lorenzo Insigne e guadagnato da Dries Mertens sull’ottima imbucata di Zanoli.

Al 37′ arriva addirittura il raddoppio del Napoli, con Insigne che stavolta si traveste da uomo assist e trova Politano a segnare la rete dello 0-2. Nel secondo tempo la reazione atalantina arriva grazie al colpo di testa di Marteen De Roon, che trasforma in gol il cross di Miranchuk al 58′.

A nove minuti dal termine dell’incontro arriva però il gol del definitivo 1-3 che chiude i conti. A confezionarlo sono i due neo entrati, a segnarlo è il macedone Elmas servito dal messicano Lozano. Una sconfitta che ha fatto infuriare Gasperini, che usa parole pesanti nel post partita.

Gasperini permaloso, non frena la lingua: ecco cosa ha detto , parole pesantissime

Dopo la sconfitta subita dal Napoli il tecnico ha espresso il suo gradimento sulla propria squadra, che è stata brava secondo lui a riaprire la partita sullo 0-2 della prima frazione di gara. Sulla domanda riguardante la Champions, Gasperini si sfoga e punta il dito: “Ci sono squadre che non vanno in Champions da anni, non è un problema se per un anno non lo farà l’Atalanta” dice il tecnico.

Il riferimento velato si riferisce proprio alla squadra partenopea, che manca dalla principale competizione UEFA da 2 anni, quando nella stagione 2019/20 uscì agli ottavi di finale contro il Barcellona di Quique Setién.

Al momento l’Atalanta è a 8 punti dal quarto posto con una partita da recuperare. Rimontare questo svantaggio in così poche partite sarà difficile per la Dea, che vede forse nell’Europa League una chance per qualificarsi lo stesso, anche se il percorso da qui alla fine sarà tortuoso.

LEGGI ANCHE -> Lukaku diventa un caso, anche l’allenatore lo fa fuori: ‘Deve andarsene’

Dopo tre partecipazioni consecutive alla Champions League e una semifinale sfuggita nei minuti di recupero contro il PSG, Gasperini è stizzito di vedere sfumare le chance di partecipazione alla prossima edizione.