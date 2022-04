Chelsea – Tuchel sbatte le porte in faccia: pesantissima stoccata zittisce tutti

Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha rilasciato alcune dichiarazioni che nessuno si aspettava, parole forti che hanno scatenato non poche polemiche.

L’allenatore dei Blues Thomas Tuchel ha parlato con toni duri in conferenza stampa. Le sue parole non hanno lasciato indifferenti i tifosi.

Il Chelsea sta affrontando una stagione fatta di incertezze e di dubbi. La situazione Abramovich ha destabilizzato gli equilibri all’interno del club londinese, che sta sondando la maniera migliore per chiudere la stagione al meglio delle possibilità. Tuchel ha parlato di questo e anche di una situazione che l’ha irritato. Ecco di cosa si tratta.

L’instabilità in casa Chelsea

Il Chelsea sta vivendo una stagione positiva per quanto riguarda i risultati sul campo: i Blues sono infatti al terzo posto in Premier League, a meno undici punti dalla capolista Manchester City e a meno dieci dal Liverpool. Tuttavia, fuori dal campo, regna l’instabilità. Il congelamento dei beni per la vicenda Abramovich ha bloccato il mercato dei Blues e la vendita dei biglietti ai tifosi a Stamford Bridge nei match di Premier League. Al noto stadio possono infatti accedere solamente coloro che possiedono l’abbonamento.

Una situazione pesante, che ha causato seri malcontenti tra la tifoseria, che è seriamente preoccupata per quanto accadrà nel futuro del club e dispiaciuta di non poter accedere alle partite casalinghe dei propri beniamini.

Tuchel sbotta e spiazza tutti, ecco con chi ce l’ha

Tuchel è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League del Chelsea contro il Southampton e, oltre che della preparazione della partita, ha parlato anche del futuro di un giocatore. Il calciatore in questione è Romelu Lukaku, l’ex attaccante interista atterrato a Londra la scorsa estate, la cui continuità è fortemente in dubbio.

Il tecnico dei Blues ha clamorosamente sbattuto le porte in faccia ai club di Serie A che stanno “attentando” in tutti i modi alla serenità dei suoi calciatori, tra i quali Lukaku, che da settimane ha tutte le attenzioni puntate sul suo possibile approdo al nostro campionato. Il tecnico ha chiesto a gran voce di pensare solo al momento presente e non al futuro: “In questo momento non c’è spazio per malumori, delusioni e distrazioni”.

Lukaku non sarebbe l’unico giocatore del Chelsea ad avere attirato l’interesse dei club di Serie A: il Napoli e la Juventus avrebbe infatti puntato gli occhi anche su Rudiger e Broja, l’attaccante del Southampton in prestito dai Blues. Un interessamento che ha seccato Tuchel e l’ambiente di Stamford Bridge.