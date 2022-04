Roma – Tutti i nomi sulla lista di Mourihno: pronta la rivoluzione, ma i tifosi non ci stanno

La Roma di Mourinho si prepara a cedere diversi giocatori nel prossimo mercato estivo: la lista dei nomi trapelati ha scatenato le polemiche dei tifosi.

La prossima estate la Roma si muoverà sul mercato. I giallorossi si preparano a diverse cessioni che permetteranno di fare cassa al club per gettarsi su due nuovi obiettivi di mercato.

In questo finale di campionato la Roma si prepara a dare il tutto e per tutto per conquistare un posto in Europa. I giallorossi sono attualmente al 6° posto, a +2 dalla Lazio, e nel prossimo fine settimana (domenica alle 18.00) sfideranno la Samp a Marassi. Una sfida delicata da non sottovalutare, in quanto i blucerchiati sono alla ricerca di pesanti punti salvezza, che a questo punto della stagione sono decisivi e possono fare la differenza in classifica.

Oltre che alla Serie A, la Roma pensa anche ai prossimi movimenti di mercato per modificare la propria rosa nella prossima sessione estiva. Ecco quali giocatori partiranno e chi dovrebbe arrivare.

Roma, a giugno si farà cassa grazie alle cessioni

La Roma di Mou è pronta ad agire sul mercato. Sono tanti i nomi dei giocatori che dovrebbero lasciare definitivamente l’Olimpico a partire dalla prossima estate. Negli ultimi giorni sono emerse delle trattative che la dirigenza giallorossa sta pensando di attuare per fare cassa e di conseguenza poter acquistare due giocatori che farebbero comodo alle dinamiche della squadra.

I giocatori che permetteranno di fare cassa al club saranno almeno cinque. Tra questi Alessandro Florenzi, che riscattato dal Milan farà entrare nelle casse del club almeno 4,5 milioni. Altri 15 milioni dovrebbero arrivare dalle cessioni di Gonzalo Villar, che viene valutato 3-4 milioni; di Bianda, attualmente al Nancy, e di Coric dello Zurigo (i quali assieme possono portare fino a 3 milioni di euro).

L’ultimo nome è quello di Robin Olsen, che non sta trovando spazio all’Aston Villa ma che ha un valore che si aggira attorno ai 3 milioni.

Il piano per arginare la crisi: ecco tutti i nomi caldi

Grazie alle cessioni degli esuberi, la Roma potrà rinforzare la propria rosa e regalare ai tifosi dei nuovi giocatori.

Il tesoretto ricavato dagli esuberi permetterà al club giallorosso di avere a disposizione una buona cifra da investire su nuovi nomi. La Roma avrebbe infatti puntato gli occhi su due giocatori: Xeka, il regista di centrocampo in scadenza con il Lille, e il terzino Fabiano Parisi dell’Empoli, valutato intorno ai 4 milioni di euro. Tutto, però, porta a pensare che ci saranno ulteriori investimenti da parte del club della capitale.