Chiellini annuncia l’addio, ma non è finita qui: niente dirigenza, ecco quello che non ha detto

Giorgio Chiellini ha annunciato nel post-partita di Juventus-Inter la sua volontà di dire addio al club bianconero a fine stagione. Uno scenario inaspettato si apre adesso per lui.

Chiellini annuncia l’addio da giocatore della Juventus: il difensore saluterà l’Allianz Stadium lunedì prossimo tra l’emozione generale. Per il difensore resta il rammarico di salutare i tifosi in una stagione in cui non si è festeggiato alcun titolo dopo dieci anni.

La Juventus esce sconfitta dalla finale di Coppa Italia disputata contro l’Inter dopo aver perso 4-2. I bianconeri hanno subito la rimonta nerazzurra dopo essere passati in vantaggio con Vlahovic. A decretare la vincitrice ci sono voluti i tempi supplementari, durante i quali Perisic ha messo a segna una doppietta.

Juventus, Chiellini saluterà il club a fine stagione

Era nell’aria da mesi, ma nel post-partita di Juventus-Inter è arrivata la conferma ufficiale anche da parte del diretto interessato: Giorgio Chiellini lascerà il club bianconero a fine stagione. Oltre che la Juventus, il difensore dirà addio anche alla Nazionale: si prepara dunque ad una rivoluzione per quanto riguarda il suo futuro, che prenderà una nuova svolta. Le sue dichiarazioni: “Penso di aver dato tanto a questa squadra e che sia il momento giusto per lasciare questa Juve. C’è bisogno di nuove energie, freschezza e nuove persone che si prendano le giuste responsabilità: penso di aver dato qualcosa a tanti ragazzi e spero che nei prossimi anni possano portare avanti i valori della storia di questo club”.

Se inizialmente si pensava ad un suo ruolo da dirigente all’interno del club, alcune sue dichiarazioni fanno pensare che nella sua mente starebbe progettando qualcos’altro.

Un’offerta incredibile rimasta nascosta: il futuro è già deciso e non è in bianconero

Il futuro di Chiellini sembrava essere legato alla Juventus, eppure potrebbe farsi strada un nuovo scenario inedito. Il difensore bianconero ha giurato amore e fedeltà ai colori bianconeri, dichiarando che ovunque andrà la sua fede per i colori resterà nel tempo. Per quanto riguarda i suoi piani, il difensore ha affermato: “Saluto la Juventus di sicuro, nelle prossime settimane valuterò con le mie due famiglie, la Juve e quella a casa, il percorso da affrontare. Sicuramente lascio la Juve e il 1° giugno la Nazionale, poi valuterò il da farsi”.

Tuttavia, risalendo a delle vecchie dichiarazioni di Chiellini, il suo futuro non sembrerebbe legato alla dirigenza, nonostante per Nevded sia il passo naturale. Il difensore avrebbe infatti dichiarato di essere interessato ad un’esperienza in Major League Soccer: per lui sarebbero già giunte alcune offerte dai club statunitensi. Dunque, il suo futuro potrebbe prendere la via americana e solo successivamente quella da dirigente bianconero.