Follie d’amore per Alvaro Morata: lui e Alice Campello in una location esclusiva

Alvaro Morata ha deciso di lasciarsi andare a follie d’amore solo ed esclusivamente per la moglie Alice Campello… il calciatore della Juventus ha condotto la moglie in una location esclusiva.

Nel corso di queste settimane abbiamo avuto modo di vedere Alvaro Morata e Alice Campello protagonisti indiscussi dell’attenzione dei media per la cronaca rosa, dato che per la coppia ancora oggi si parla della possibilità di un quarto figlio in arrivo e quindi della terza gravidanza per l’influencer italiana.

A lasciare a bocca aperta i fan in queste ore però è stata una bellissima foto che Alvaro Morata ha voluto condividere con i propri fan, travolto da un grande momento d’amore impegnato a fare una dolcissima dedica alla moglie conquistando così il cuore dei entrambi.

Follie d’amore per Alvaro Morata

L’ultimo anno è stato davvero molto intenso per il calciatore della Juventus, impegnato come protagonista indiscusso nel campionato di calcio di serie A che ha visto La Vecchia Signora tasti spazio tra le varie squadre nel tentativo di conquistare così il proprio momento di gloria.

Adesso che il campionato è finito Alvaro Morata ha deciso di dedicare tutto il suo tempo a disposizione alla propria famiglia, con tanto di follie d’amore pensate per stupire la moglie Alice Campello.

“Sarà sempre speciale”

Alvaro Morata è riuscita a stupire la moglie Alice Campello e il fan della coppia attraverso la realizzazione di un gesto molto più che romantico, soprattutto unico per loro. Una location esclusiva che si trova nel cuore di Venezia, dove la coppia si reca ogni volta che può.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Álvaro Morata (@alvaromorata)

Il calciatore ha portato la moglie davanti la Chiesa del Redentore, nel cuore di Venezia, dove tempo fa la coppia è convolata nozze giurandosi eterno amore. Il post condiviso del calciatore della Juventus, infatti, è accompagnato da sequenze dolcissimo messaggio: “Il posto dove ci siamo sposati sempre sarà speciale per noi! Ti amo follemente”.