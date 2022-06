Michela Quattrociocche all’anniversario di Alice Campello e Alvaro Morata: ecco com’era vestita

Michela Quattrociocche bella come una stella durante la festa realizzata per l’anniversario di matrimonio della coppia Alice Campello e Alvaro Morata. Ecco il vestito scelto per l’occasione.

Lo scorso weekend la coppia formata dal calciatore della Juventus e dall’influenza Alice Campello hanno deciso di rinnovare in un certo qual modo le loro promesse di matrimonio durante un evento davvero speciale, realizzato in una location stupenda, in compagnia te e tutti gli amici più cari e i loro familiari.

Presente all’evento anche Michela Quattrociocche chi ha avuto modo di condividere con i propri fan alcuni dei momenti più belli vissuti durante l’anniversario di Alice Campello e Alvaro Morata, qui dove si è presentata con un look che ha subito catturato l’attenzione dei media.

Michela Quattrociocche presente l’anniversario del Alice Campello e Alvaro Morata

Ebbene sì, lo scorso weekend Alice Campello ha deciso di festeggiare in modo unico e speciale il suo anniversario di matrimonio con il marito Albano Morata. Il tutto con uno scambio di promesse realizzato davanti le persone più care e raccontato anche sui social network, così come ha fatto anche Michela Quattrociocche condividendo alcune delle immagini della bellissima festa.

In particolar modo l’attrice social influencer ha conquistato l’attenzione dei media grazie all’outfit scelto in vista dell’occasione speciale.

Riflettori puntati su Michela Quattrociocche

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo proprio Michela Quattrociocche presente alla festa d’anniversario della coppia sopra citata.

Data l’occasione Michela Quattrociocche ha scelto per sé stessa un lungo abito nero, a sirena con una coda non esagerata, caratterizzato da un profondo scollo a cuore e le spalle completamente nude semplicemente coperte dai capelli lasciati sciolti. Un abito sensazionale che ha reso l’attrice stupenda e perfetta per l’occasione… un look da riproporre in qualsiasi momento ed evento come ha fatto Michela Quattrociocche.