Atalanta – Gasperini ci va giù pesantissimo: la novità scatena i tifosi sul web

Gian Piero Gasperini vuole alzare l’asticella dell’Atalanta e regalare ai propri tifosi un fuoriclasse di livello mondiale: il nome è caldissimo!

Il nuovo azionista di maggioranza dell’Atalanta, Stephen Pagliuca, vuole presentarsi con un colpo da novanta in grado di far infiammare il popolo bergamasco.

Il calciomercato, anche se non ufficialmente, è alle battute iniziali e tutte le squadre stanno cercando il modo di migliorarsi rispetto alla passata stagione. Una di queste è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, reduce da un’annata deludente rispetto a quello a cui aveva abituato i propri tifosi. Per la prima volta da quando è seduto sulla panchina della Dea infatti l’allenatore di Grugliasco non è riuscito a centrare un piazzamento europeo.

Nonostante un girone d’andata terminato al quarto posto, i bergamaschi si sono resi protagonisti di una seconda parte al di sotto delle loro possibilità per vari motivi. Innanzitutto i numerosi problemi fisici e non solo che hanno colpito quest’anno più che mai i giocatori della rosa: da Muriel, a Toloi, a Demiral, a Zapata e a Ilicic per citarne alcuni. Poi c’è da considerare anche la cessione a gennaio di uno degli uomini più decisivi della gestione del Gasp, Robin Gosens. L’esterno tedesco ha garantito quasi sempre la doppia cifra di gol e assist negli ultimi anni e la sua assenza si è fatta sentire e non poco.

Tutte queste difficoltà si sono unite a un cammino europeo nel quale l’Atalanta è arrivata a un passo dalle semifinali di Europa League. Un dispendio fisico e mentale non indifferente che poi si è rivelato fatale in campionato. La Dea nell’ultima parte è apparsa completamente scarica concludendo la stagione all’ottavo posto.

L’Atalanta ha chiesto informazioni per il campione: ecco i dettagli

Nonostante tutto, la società ha confermato di voler proseguire con Gian Piero Gasperini anche per la prossima annata. L’allenatore ex Genoa e Inter vorrebbe però alzare il livello della squadra per poter tornare a competere fin da subito per le prime posizioni della classifica. E nelle ultime ore il club ha chiesto informazioni per un giocatore che manderebbe in estasi tutti i tifosi bergamaschi: Luis Suarez.

Il contratto del Pistolero scade il 30 giugno di questa stagione, data al termine della quale si libererà a parametro zero dall’Atletico Madrid. A 35 anni raggiunti Suarez ha ancora voglia di misurarsi almeno per un altro anno in Europa per garantirsi una vetrina competitiva in vista del Mondiale in Qatar, che sarà l’ultimo della sua carriera. L’unico problema riguarda l’ingaggio troppo alto del giocatore, che però potrebbe decidere di abbassare le pretese in cambio di un posto da titolare. Quel che è certo è che l’Atalanta ha chiesto informazioni all’entourage di Suarez informazioni per capire la fattibilità dell’operazione.

La situazione è in divenire, ma l’attaccante uruguagio non ha chiuso nessuna porta per il suo futuro. Ecco allora che la scelta della Serie A e dell’Atalanta potrebbe diventare una pista concreta, in modo da dimostrare anche in Italia tutto il suo valore.