Champions League, le parole nel post partita lasciano tutti increduli: lo ha detto davvero!

La Champions League, competizione per club più ambita del mondo, continua a regalare spaccatolo e colpi di scena. Subito dopo il fischio finale arrivano parole dure che sanno tanto di sentenza.

In questa due giorni di Champions sono state sciolte le riserve su chi andrà in scena nella finalissima dello Stade de France di Parigi.

Dopo due partite altamente emozionanti saranno gli inglesi del Liverpool e gli spagnoli del Real Madrid a contendersi la Coppa dalle grandi orecchie, nel remake della finale di Kiev del 2018.

Partita emozionante con un finale thriller

La partita del Santiago Bernabeu passerà sicuramente alla storia. Gli uomini di Ancelotti venivano dalla sconfitta per 4-3 in casa del City. Per i blancos, bastava quindi vincere nei 90′ minuti per portare la sfida ai tempi supplementari.

Le prime occasioni sono per il Real ma sia Benzema, di testa, che Vinicius, con il mancino, non inquadrano la porta di Ederson. Al ventesimo di gioco la prima occasione City. De Bruyne tocca bene per Bernardo Silva che calcia verso la porta, trovando però un attento Courtois. Al quarantaduesimo Benzema ha la palla per l’1-0 ma calcia malamente a lato, per sua fortuna, però, l’azione era viziata dal fuorigioco dello stesso francese.

Pronti, via e nella ripresa le merengues hanno l’occasione per passare in vantaggio. Carvajal mette in mezzo sul secondo palo dove c’è Vinicius, l’esterno brasiliano calcia male da pochi passi graziando gli inglesi. Al 72′ il primo episodio chiave. Bernardo allarga sulla destra trovando Ryad Mahrez. L’algerino calcia di prima intenzione battendo Courtois sul suo palo. Al minuto 86 la sliding door della partita. Grealish va via sulla sinistra, mette in mezzo un pallone solo da spingere dentro ma Mendy è fenomenale a salvare e fortunato nel rimpallo su Foden, con il pallone che schizza via. I blancos prendono fiducia, Camavinga scodella per Benzema defilato sulla sinistra, il francese la rimette dentro e trova Rodrygo lestissimo ad anticipare tutti e firmare il pari. Dopo un minuto il Real Madrid trova il vantaggio. Carvajal crossa in area e trova ancora Rodrygo che stacca di testa e fulmina Ederson. L’ultima occasione è per Foden che, da posizione ottimale, calcia alto. Si va ai supplementari.

Dopo due minuti di gioco Benzema viene steso in area da Ruben Dias, Orsato non ha dubbi: è calcio di rigore. Karim the Dream trasforma e il Real adesso è virtualmente in finale. L’unica occasione del City nell’extra time è con Fernandinho che da pochi metri non riesce ad indirizzare verso la porta, complice la deviazione di Courtois. La partita finisce, il Real Madrid conquista l’ennesima finale e affronterà il Liverpool.

Le incredibili parole nel dopo partita, analisi dura e senza mezze misure

Nel post partita della strabiliante semifinale di Champions League, trasmessa su Amazon Prime Video, hanno parlato come opinionisti Patrice Evra e Clarence Seedorf. Il francese ex Juventus ci è andato giù pesante evidenziando il limite della squadra di Guardiola.

Queste le parole di Zio Pat: “Il Manchester City si è ca***o addosso, è la verità. Sono traumatizzati. Mi ricordano il PSG: sono dei club basati sui soldi. Anche il Real Madrid ha i soldi, ma dietro ha una storia. Loro soltanto i soldi e i giocatori vanno a giocare lì solo per quel motivo. Poi vincono i campionati, certo, ma un calciatore sceglie di andare al Manchester City soltanto perché ti offre di più“.

L’opinionista non le ha mandate a dire attaccando in modo diretto la personalità dei giocatori e la mancanza di storia del club. Parole, le sue, che sicuramente non faranno piacere ai tifosi Citizens.

