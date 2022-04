Conte apre le porte alla sua partenza: l’affare si può fare, Mourinho avvisato

By

Antonio Conte e Josè Mourinho più vicini che mai: il clamoroso colpo è dietro l’angolo, c’è il sì dell’allenatore del Tottenham.

Arrivano voci di un clamoroso assenso da parte di Antonio Conte per la partenza del giocatore del Tottenham. I tifosi della Roma sperano e Mourinho è avvisato.



Una stagione decisamente sottotono quella dell Roma di Josè Mourinho. Lo Special One arrivato a Roma nell’ultima estate aveva fatto sognare i tifosi giallorossi che sin da subito hanno cominciato a sognare di poter vedere finalmente una Roma ad altissimi livelli.

La stagione dei giallorossi è stata però decisamente tormentata. I capitolini dopo una super partenza che aveva ancor di più aumentato i sogni e le speranze dei tifosi si sono scontarti con la dura realtà di una rosa non adeguata alle ambizioni del suo allenatore che in più di un’occasione ha rimarcato proprio questo fatto.

La vittoria per 4-1 a Bergamo contro l’Atalanta o il derby vinto per 3-0 contro la Lazio sono i punti più alti della stagione giallorossa che però vede anche ad esempio la clamorosa débâcle contro il Bodo Glimt (una sconfitta per 6-1 che fa ancora male).

Un saliscendi che di certo non può fare felice Mourinho da sempre abituato a squadre di alto livello sia mentalmente che tecnicamente. Le voci su di un possibile addio a fine anno del tecnico portoghese si sono immediatamente alzate sin dalle prime interviste critiche nei confronti sia della rosa che, velatamente, dell’operato della società.

Mourinho ha più volte ribadito la necessità di giocatori pronti, in grado di cambiare la mentalità della squadra ed in particolare la richiesta si è concentrata sul centrocampo.

Le voci che arrivano dall’Inghilterra ed in particolare da Londra fanno ben sperare si Mourinho che i tifosi.

LEGGI ANCHE—-> Dybala operazione in corso: la novità incredibile dell’ultimo minuto

L’arrivo che potrebbe cambiare le carte in tavola: svolta fondamentale

Stando a quanto riportato da Football Insider l’allenatore degli Spurs Antonio Conte avrebbe definitivamente chiuso le porte ad uno dei suoi giocatori. Il profilo indentificato dal sito inglese è quello di Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese classe 1996 è arrivato a Londra per una cifra intorno ai 60 milioni ma le sue prestazioni non sono mai state all’altezza del costo del cartellino. L’arrivo di Conte gli ha chiuso ogni possibilità di trovare spazio tanto da essere ceduto in prestito nella sessione invernale di calciomercato.

L’arrivo di altri giocatori come Bentancur ha definitivamente tolto ogni possibilità di Ndombele di rimanere a Londra e proprio questa chiusura da pare di Antonio Conte rischia di diventare uno splendido assit per Mou.

LEGGI ANCHE—-> Milan – Arriva il colpaccio firmato Paolo Maldini: Pioli spiazzato dalla notizia

Lo Special One riaccoglierebbe molto volentieri il francese che arrivò a Londra proprio su richiesta del tecnico portoghese che quindi ritroverebbe uno dei suoi pupilli.