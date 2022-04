Mourinho spunta pesante retroscena dal passato: la confessione di un suo ex giocatore è da brividi

José Mourinho è uno degli allenatori più discussi della storia: un suo ex calciatore ha confessato di aver passato momenti difficili con lui, le sue parole hanno spiazzato tutti.

Un ex calciatore di Mourinho ha rilasciato un’intervista in cui ha confessato di aver vissuto momenti molto difficili sotto la guida del portoghese.

Con lui non ci sono mezze misure: o si odia o si ama. José Mourinho, negli anni, ha costruito una forte immagine di sé, difendendo alla morte i colori della propria squadra e attaccando direttamente i nemici. Le piazze in cui ha allenato lo amano in modo incondizionato, ma le squadre rivali non lo apprezzano.

In estate è passato alla Roma, stupendo tutti con una mossa sorpresa: vincere in giallorosso è difficile, ma l’ex Inter sta conducendo la sua formazione verso la finale di Conference League. L’andata dei quarti con il Bodo/Glimt ha avuto un risultato negativo, ma lo Special One si è detto sicuro: il risultato verrà ribaltato.

Vincere un trofeo europeo sarebbe un buon risultato, ma il percorso è ancora lungo.

Intanto, un suo ex calciatore è tornato a parlare del rapporto complicato avuto con lui.

Mourinho, un suo ex calciatore si confessa e rivela alcuni dettagli inaspettati

Come per le tifoserie, anche i calciatori spesso sono pro o contro Mourinho. Alcuni lo difendono a spada tratta, mentre altri lo attaccano per i momenti complicati passati con lui.

A confermare questo fatto, un suo ex giocatore è tornato a parlare del periodo passato con lui confessando di aver vissuto un periodo molto difficile.

Si tratta di Juan Mata, trequartista del Manchester United che ha lavorato con Mourinho al Chelsea prima e con i Red Devils poi.

Lo spagnolo ha ammesso di aver avuto difficoltà nel periodo londinese: “Sono andato via dal Chelsea perché quando è arrivato lui non ho più giocato. È stato un momento difficile perché nelle due stagioni precedenti sono stato eletto come giocatore dell’anno vincendo Champions ed Europa League. Mi sentivo importante e con lui ho iniziato ad essere meno partecipe”.

Mata ha continuato affermando di aver sofferto per la mancanza di continuità perché era nel miglior momento della propria carriera.

Tuttavia, lo spagnolo ha evidenziato anche un aspetto positivo: “Mi ha comunque reso una persona ed un calciatore più forte. Alla fine sono andato allo United e poco dopo ci siamo ritrovati qui”.

L’ex Chelsea ha ripercorso anche il periodo passato insieme a Manchester, decisamente migliore rispetto a quello di Londra: “Con lui qui ho giocato tutte le partite importanti, anche le finali. C’erano indiscrezioni sul fatto che sarei stato ceduto dopo il suo arrivo perché non avrei giocato. Però, una delle cose che mi rende più orgoglioso nella mia carriera è stata quella di restare qua e dimostrare di poter essere importante”.

Mata ha sicuramente vissuto un momento complicato, ma ha saputo mettersi in gioco convincendo Mourinho a puntare su di lui al Manchester United.