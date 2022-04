Ruslan Malinowsky, troppo carico emotivo sul campo: la moglie rivela perché

In queste ultime settimane destare le preoccupazioni dei tifosi dell’atalanta sono state le condizioni di Ruslan Malinowsky, il centrocampista si è mostrato in splendida forma ma con un carico emotivo veramente molto pesante.

Sono settimane davvero difficili quelle che sta vivendo Ruslan Malinowsky, costretto a giocare nonostante la mente e il cuore si trovino veramente altrove a seguito di ciò che sta succedendo nella sua nazione dopo l’invasione della Russia.

I tifosi dell’Atalanta hanno subito colto in Malinowsky un carico emotivo pesante che non gli ha permesso di essere all’apice delle sue forze nonostante gli eccellenti risultati riscossi in campo. Un momento davvero difficile sul quale la moglie Roksana ha deciso di rompere il silenzio una volta per tutte, e fare luce su ciò che sta accadendo nella vita privata della coppia.

Ruslan Malinowsky non è più lo stesso in campo?

Nel corso delle ultime partite Ruslan Malinowsky ha continuato a riscuotere un grande successo con indosso la maglia dell’Atalanta. Il centrocampista della squadra di serie A ha dritto davanti a sé una ferrea scalata dritta verso il successo di stagione ma, nonostante tutto, è impossibile non cogliere la preoccupazione costante sul viso del calciatore dati anche i vari messaggi che questo ha lanciato di sostegno ai propri connazionali in Ucraina a seguito della guerra che ha pesantemente messo in ginocchio l’intera nazione.

La conferma di quanto detto, non a caso, arriva anche dalle parole che la moglie Roksana ha rilasciato sul conto del centrocampista dell’Atalanta, le tentativo anche di rasserenare i tifosi della squadra circa le sue performance.

“Sapete quanto sia forte…”

Ruslan Malinowsky come tanti altri colleghi che giocano nel campionato di serie A in Italia, e in altre nazioni nel mondo, sta guardando terrorizzato e con il fiato sospeso ciò che sta succedendo nella sua nazione di appartenenza, dato che in Ucraina vivono ancora numerose persone a lui molto care tra familiari e amici. Il centrocampista sentirebbe in modo incessante il peso di ciò che sta succedendo nella sua nazione, portando con sé un fardello gravoso e che in un certo qual modo potrebbe aver infierito sulle sue prestazioni in campo nonostante gli ottimi risultati.

A rompere il silenzio, come spiegato all’inizio dell’articolo, e stata la moglie Roksana attraverso la rincuorante dichiarazione rilasciata proprio su Ruslan Malinowsky: “Ragazzi mi inviate molti messaggi sensibili con domande su come ci sentiamo io e Ruslan. Nonostante nel nostro Paese ci sia una guerra, rimaniamo professionisti nei nostri campi di attività perché non può essere altrimenti. Ruslan è pronto per ogni partita, non è malato e non ha la depressione ed è a completa disposizione della squadra, sia fisicamente che mentalmente. Sapete quanto sia forte, lui. Grazie per il supporto!”.