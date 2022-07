Conte, botta e risposta di fuoco con Nagelsmann: “Mancanza di rispetto”

Botta e risposta tra l’allenatore del Tottenham Antonio Conte e quello del Bayern Monaco Julian Nagelsmann.

Dura reazione di Antonio Conte alle parole del collega allenatore del Bayern Julian Nagelsmann.

I bavaresi hanno appena perso il loro attaccante bionico, quel Robert Lewandowski capace di segnare la bellezza di 344 reti in 375 partite con la maglia del Bayern che ha deciso però di vivere una nuova esperienza e trasferirsi al Barcellona di Xavi per circa 50 milioni di euro.

Una perdita importante che i tedeschi hanno in parte risolto con l’arrivo dal Liverpool del senegalese Sadio Mané, che però da solo non potrà certamente sostituire il centravanti polacco.

Chi è sul taccuino dei dirigenti bavaresi è proprio Harry Kane, attaccante del Tottenham Hotspurs che è al primo posto nella lista dei desideri dell’allenatore tedesco, che durante la tournée estiva negli Stati Uniti d’America ha dichiarato: “È uno dei due o tre attaccanti che potrebbero giocare come 9 o come 10. È forte, bravo di testa e calcia con entrambi i piedi. In Bundesliga potrebbe segnare tanti tanti gol, ma costa molto è questo il problema. È molto difficile per il Bayern pensare di prenderlo.”

Conte indispettito non le manda a dire

Dura la reazione di Antonio Conte sulle parole del suo collega, a sua detta irrispettoso nel parlare di Kane: “Io non parlo di giocatori di altre squadre, è irrispettoso. Se voglio fare qualcosa non lo faccio di certo tramite i media. Al Tottenham la situazione è molto chiara, Kane è molto importante per il nostro progetto”.

Già lo scorso anno Harry Kane sembrava essere intenzionato a dire addio al club londinese, tanto che non si era presentato ai primi allenamenti per trasferirsi al Manchester City, che aveva offerto l’incredibile cifra di 185 milioni di euro. Trasferimento saltato con l’ex Leicester City che è rimasto ancora una stagione agli Spurs ritrovando grazie anche all’arrivo del tecnico italiano la voglia di un tempo.

La risalita dei londinesi che grazie all’ex tecnico dell’Inter sono riusciti a conquistare il ritorno in Champions League è valso tanto per Harry Kane, che sembra anche intenzionato a sedersi al tavolo delle trattative per rinegoziare il suo contratto in scadenza nel 2024. Vedremo se ci sarà un affondo da parte del Bayern o Kane rimarrà ancora in Premier League.