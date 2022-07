Atalanta – Doppio colpo da sogno per Gasperini: trattative in corso

L’Atalanta accelera sul mercato: la dirigenza bergamasca vuole regalare un doppio colpo a Gasperini. Le trattative entrano nel vivo.

I nerazzurri sono alla ricerca di rinforzi: la società ha due giocatori di alto livello nel mirino. L’Atalanta vuole chiudere in fretta.

L’Atalanta vuole tornare in Europa. I nerazzurri sono reduci da una stagione altalenante: molto positiva la prima parte, mentre nella seconda è avvenuto il tracollo dal quarto all’ottavo posto. Di conseguenza, la squadra di Gasperini non è riuscita a centrare la qualificazione per una competizione europea: ora l’obiettivo è tornare su quei palcoscenici in fretta. Per questo motivo, sarà molto importante l’apporto del mercato: fino ad ora, l’acquisto principale è quello di Ederson, ma la società vuole regalare altri rinforzi al proprio allenatore. Nel mirino ci sono due giocatori di livello internazionale: le trattative sono in corso.

L’Atalanta sogna in grande: due colpi per la svolta

Come anticipato, l’Atalanta ha l’obiettivo di tornare immediatamente in Europa. Quella in corso è un’estate che ha portato un grande cambiamento a livello dirigenziale, con D’Amico che ha preso il posto di Sartori come direttore sportivo. Per ora il mercato è stato abbastanza calmo, dati i soli due innesti: il riscatto di Demiral e l’acquisto di Ederson dalla Salernitana.

Tuttavia, la società ha intenzione di accelerare nel corso delle prossime settimane per regalare rinforzi importanti a Gasperini. Uno degli obiettivi noti è Pinamonti, ma l’attaccante dell’Inter piace anche al Sassuolo e i nerazzurri vorrebbero almeno €20 milioni per cedere l’ex Empoli.

Nel frattempo, però, il mirino si è spostato su due giocatori di livello internazionale: Ademola Lookman e Nuno Tavares.

Lookman è reduce da una stagione positiva passata in prestito al Leicester e ora non rientra nei piani del Lipsia. Il club tedesco è disposto a lasciarlo partire a titolo definitivo per una cifra vicina ai €15 milioni: la trattativa prosegue.

Discorso diverso, invece, per il terzino portoghese dell’Arsenal, che difficilmente rimarrà a Londra. I Gunners, infatti, hanno aggiunto Zinchenko in quel reparto e Tavares sarebbe il terzo nelle gerarchie dopo Tierney e l’ex City.

L’Atalanta vorrebbe chiudere velocemente per l’esterno mancino, ma c’è un ostacolo che rallenta la trattativa. I nerazzurri, infatti, hanno proposto la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre gli inglesi non vanno oltre il prestito secco. Sul giocatore c’è anche il Marsiglia di Tudor, che però ha virato con decisione su Lazovic del Verona.

Gasperini spera che l’affare si possa chiudere, ma i club dovranno trovare una soluzione per la formula del trasferimento.