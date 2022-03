Conte, clamorosa offerta irrinunciabile: “L’ ho accettata per questo”

Antonio Conte sempre più proiettato verso un futuro clamoroso, rivela i dettagli dell’offerta che cambierà tutto.

Continua ad esserci tensione in casa Tottenham: le parole di Antonio Conte spaventano gli Spurs in ottica futuro.

Conte è tornato in Premier League sedendosi sulla panchina del Tottenham a stagione in corso: un’eccezione alla sua mentalità, ma la voglia di vivere certe emozioni era troppo grande per dire di no ad un’occasione simile. L’ex Inter ha ereditato una squadra in grande difficoltà dopo mesi complicati sotto la guida di Nuno Espirito Santo: nonostante il suo arrivo, il trend non è cambiato.

L’impronta sul gioco e sull’identità è molto forte, ma gli Spurs stanno avendo un rendimento altalenante, passando da vittorie esaltanti come quella in casa del City all’ultimo minuto a sconfitte pesanti come quella con il Burnley.

L’ex CT della Nazionale, come di consueto, ha già espresso più volte le sue idee in modo molto chiara e decisa in conferenza stampa. Addirittura, è arrivato a dire di non essere abbastanza bravo e che avrebbe dovuto parlarne con la società: il clima, dunque, è abbastanza teso.

Conte e il Tottenham, una storia complicata

Conte ha subito conquistato l’ambiente: i tifosi e la squadra sono dalla sua parte sin dal primo giorno. Tuttavia, l’allenatore ha sempre espresso chiaro un concetto: chiede il massimo a tutti, sia giocatori che società. Il calciomercato invernale non lo ha soddisfatto del tutto e ne ha parlato con la società: in estate si aspetta supporto totale nella scelta dei giocatori. La proprietà lo ha rassicurato in tal senso, ma prima si deve concludere la stagione in corso.

LEGGI ANCHE -> Zaniolo, il futuro a Roma è un rebus: una squadra studia la mossa a sorpresa

Al momento, l’obiettivo è quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League: impresa tutt’altro che semplice, data la distanza dal quarto posto e le concorrenti molto agguerrite. C’è addirittura il rischio di non entrare nemmeno in Europa League dopo la pesante sconfitta contro il Manchester United. Per Conte, che ha più volte ricordato di essere un vincente, non è una situazione semplice e lo ha ricordato nuovamente in conferenza stampa.

LEGGI ANCHE -> Guerra Ucraina-Russia, racconto da brivido del calciatore: “Avevo in braccio mia figlia di 4 mesi”

Conte senza filtri: “Questa non è la mia ambizione”

L’allenatore del Tottenham ha parlato della situazione attuale e del suo futuro nel club. Conte ha firmato un contratto biennale: l’anno prossimo, dunque, sarà in scadenza. Secondo lui, gli Spurs hanno scelto questa opzione per un motivo semplice: “L’ho accettata perché pensavo fosse giusto che ci conoscessimo. Il club ha capito come lavoro e io ho capito il club”.

L’ex Chelsea ha poi toccato un argomento più delicato: “Mi piace lottare per essere competitivi, per vincere e non per arrivare quarti in classifica, non è la mia ambizione”.



Al momento è improbabile immaginare una separazione in estate, ma è altrettanto vero che Conte pretende il supporto del club per poter competere e vincere dei trofei. Il Tottenham spera di ottenere dei successi che mancano da diversi anni, ma per riuscirci dovrà fidarsi del suo allenatore. Altrimenti, così non fosse, le strade potrebbero separarsi l’anno prossimo.