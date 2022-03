Liverpool, che tegola per Klopp! La notizia che tutti i tifosi speravano di non ricevere

Jurgen Klopp deve fare i conti con una pessima notizia in vista del finale di stagione: ciò complica il futuro del Liverpool nell’elite mondiale.

Il Liverpool, dopo aver eliminato l’Inter negli ottavi di finale di Champions League, ha confermato anche quest’anno di essere una delle migliori squadre in Europa. A pochi giorni dal raggiungimento di questo importante traguardo, sono arrivate brutte notizie per il club di Anfield Road.

Se si dovesse fare una classifica delle squadre più forti d’Europa in questo momento, il Liverpool sarebbe senza ombra di dubbio nelle prime posizioni. Jurgen Klopp, dal suo arrivo in panchina nell’ottobre nel 2015, ha riportato i Reds nella loro dimensione naturale dopo qualche anno di difficoltà. Sotto la sua guida, la squadra di Anfield ha vinto una Premier League, una Coppa di Lega, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club.

Anche in questa stagione, a pochi mesi dal termine, il Liverpool è ancora in corsa in tutte le competizioni. La vittoria dell’Inter, seppur inutile ai fini della qualificazione ai quarti, ha interrotto una striscia di ben dodici vittorie consecutive. Questa striscia positiva di risultati ha permesso al Liverpool di tornare sotto anche per la vittoria del campionato, con il Manchester City che ha una partita in più e dista solamente sei punti.

Quest’altra grandissima stagione dei Reds potrebbe però essere macchiata da una notizia che Klopp e tutti quanti i tifosi del Liverpool speravano di non dover ricevere.

LEGGI ANCHE –> Atalanta, la polemica pesantissima di Gasperini: coinvolti anche i tifosi

Futuro in bilico, ampia la forbice tra domanda e offerta

In questo Liverpool ci sono tantissimi grandi giocatori che hanno fatto e continuano a fare la differenza a grandi livelli. Per citarne solamente alcuni: Alisson, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané e Roberto Firmino. Il calciatore che però veramente ha spostato gli equilibri in tutti questi anni è stato senza ombra di dubbio è stato Mohamed Salah.

Prelevato dalla Roma nell’estate del 2017, Salah ha contribuito a 209 gol tra assist e segnature in solamente 237 partite, diventando in soli cinque anni un vero e proprio pilastro della storia del Liverpool. Adesso però il suo futuro potrebbe essere altrove, visto che i discorsi sul rinnovo con la società si sono interrotti e l’attaccante egiziano non firmerà un nuovo accordo a meno che non vengano offerte condizioni migliori. La preferenza di Salah rimane quella di rimanere ad Anfield, ma lui e il suo agente, Ramy Abbas Issa, hanno respinto l’ultima offerta del club e da dicembre non si sono tenuti più colloqui. Il Liverpool considera l’offerta di dicembre una buona proposta, ma Salah non crede che corrisponda al suo reale valore.

LEGGI ANCHE –> Pallone d’oro, la svolta a sorpresa: Messi escluso dalla competizione

Il suo contratto durerà fino al 2023, il che significa che se non verrà trovata presto una soluzione, il Liverpool dovrà scegliere tra incassare o tenerlo nella speranza di concludere un accordo ma correndo il rischio di perderlo a titolo gratuito.