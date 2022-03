Milan – Pioli sorprende tutti con una frase che gela i tifosi: “Non firmo nulla”

Il Milan continua a vincere e comanda la classifica di Serie A: Pioli, però, stupisce tutti con delle dichiarazioni forti dopo il match con l’Empoli.

I rossoneri si sono imposti contro l’Empoli preservando il primo posto in classifica, ma le attenzioni ora sono sulle dichiarazioni forti di Pioli.

Il Milan continua ad alimentare il sogno scudetto. I rossoneri sono primi grazie alla vittoria di misura in casa contro l’Empoli: il gol di Kalulu ha permesso di mantenere il primato in classifica.

La squadra di Pioli, dunque, è in corsa per due obiettivi: campionato e Coppa Italia (da giocare il ritorno contro l’Inter dopo lo 0-0 dell’andata). L’annata, dunque, è stata quasi perfetta fino ad ora, anche se saranno le prossime pesantissime partite a dire quale sarà il destino del Diavolo. La stagione sta per entrare nella fase cruciale e ogni partita avrà un peso specifico elevatissimo: ogni errore potrebbe essere fatale.

Tuttavia, ora il focus si è spostato su delle dichiarazioni di Pioli che, dopo la partita con l’Empoli, non si è nascosto e ha parlato molto chiaramente.

Milan, Pioli non si nasconde: “Ne parlerò all’ultima giornata”

Il match contro l’Empoli, come da pronostico, non è stato affatto semplice. Per vincere, infatti, è servito lo spunto del singolo: il gol di Kalulu da fuori area di sinistro, infatti, ha rappresentato l’ago della bilancia di questa sfida.

Se il primo tempo è stato quasi perfetto, nel secondo ci sono state delle difficoltà in più, che Pioli ha giustificato così: “Abbiamo sbagliato qualche passaggio in uscita e non siamo riusciti a dominare. Abbiamo trovato un avversario che ci ha messi in difficoltà, però abbiamo concesso poco”.

Come anticipato, questa vittoria ha avuto un peso molto elevato in ottica scudetto, anche se l’allenatore rossonero non ne vuole assolutamente parlare: “Ne parlerò all’ultima giornata”.

Subito dopo, però, è arrivata una dichiarazione più forte che ha sorpreso: “Non firmo nulla”.

Pioli non ha dubbi: “Io non firmo nulla”

Incalzato sulla lotta scudetto, Pioli ha prima cercato di dribblare la questione per poi uscire allo scoperto. L’allenatore rossonero, infatti, ha prima dichiarato di non parlare di questo argomento, ma subito dopo ha deciso di non nascondersi.

Alla domanda “Firmerebbe per il secondo posto?” Pioli ha risposto: “Io non firmo nulla, voglio che i miei ragazzi diano il meglio e lo facciano di partita in partita”. L’allenatore del Milan, dunque, non parla apertamente di scudetto o di possibile vantaggio, ma dice anche di non aver intenzione di firmare per il secondo posto.

La lotta scudetto si gioca sul campo, ma anche sui nervi e sui particolari: Pioli sa che l’obiettivo è alla portata, ma pretende che i suoi calciatori siano sempre attenti e che non si rilassino mai.